PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen

Die Märkte funktionieren grundsätzlich gut, zeigen aber starke Schwankungen. Wie bei früheren Volatilitätsphasen verkaufen Anleger zunächst hochwertige Anlagen, um Risiken zu reduzieren, Schulden abzubauen oder Liquidität zu schaffen. Dadurch können die Spreads in den hochwertigen Anleihensegmenten etwas ansteigen. Diese Segmente sind aus unserer Sicht in der Regel ausfallresistent, mit geringem Risiko für Herabstufungen oder Ausfälle. Wir glauben, dass es in diesem Umfeld weiterhin ratsam ist, die Resilienz aufrechtzuerhalten, indem man sich auf qualitativ hochwertige Anlagen konzentriert und nach Stabilität strebt, was wir ja auch in unserem jüngsten Konjunkturausblick betonen.