Platin und Palladium im Aufwind

Platin ist ein edles und historisch betrachtet nach Rhodium bzw. noch vor Gold das zweitwertvollste Edelmetall. Es ist 30 mal seltener als Gold und kommt nur an wenigen Orten der Erde vor. In zahlreichen Industriezweigen wird Platin gezielt eingesetzt, da es sich bei hohen Temperaturen stabil verhält. Hier ist besonders die Verwendung in der Automobilindustrie zu nennen. Ca. 33% des Gesamtbedarfs werden für Katalysatoren speziell für Dieselmotoren verwendet. Raumfahrt- und Lasertechnik sind neben der Medizintechnik nur einige weitere bedeutende Wirtschaftszweige in denen das Edelmetall Verwendung findet.

Zukunfstweisend ist Platin aufgrund der Anwendung in der Brennstoff-/Wasserstofftechnik, durch die zukünftige Ausrichtung der Klimapolitik! Hauptförderländer sind mit 77% Südafrika und Russland mit 13%.

Neben der industriellen Nachfrage profitiert der Platinpreis schon seit 2020 von der steigenden Nachfrage im Investmentbereich; so stieg die Nachfrage im Jahr 2020 an Barren und Münzen um 113% gegenüber dem Vorjahr. Auch Platinglas boomte in 2020 gegenüber dem Vorjahr. Bei dem industriell hergestellten oder mundgeblasenen Kristallglas, auf das Platin in einem sehr aufwendigen Verfahren aufgedampft wird, entsteht ein edler Look sowie eine höhere Widerstandsfähigkeit. Hier stieg die Nachfrage um 108% auf 540.000 Unzen.

Der Markt bei Platin wies schon 2019 eine Unterversorgung von ca. 125.000 Unzen aus. Das Angebotsdefizit stieg in 2020 alleine schon im zweiten Quartal auf 191.000 Unzen. Da auch 2021 mit viel Abwechslung gerechnet werden muss, kann sich ein gemischtes Edelmetalldepots aus Gold, Silber, Platin und Palladium bezahlt machen.

