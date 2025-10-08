Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen

Raisin, bisher unter dem Namen WeltSparen bekannt, ist eine führende globale Online-Plattform für attraktive Spar- und Investmentprodukte. Mit nur einer Registrierung erhalten Sparerinnen und Sparer Zugang zu einem breiten Angebot an Festgeld- und Tagesgeldkonten von über 140 europäischen Partnerbanken, zur ETF-basierten digitalen Vermögensverwaltung und zur Altersvorsorge mit dem ETF-Rürup. Alle Produkte lassen sich direkt online vergleichen und mit einem einzigen kostenlosen Konto abschließen – einfach, transparent und sicher. Seit der Gründung konnten Anlegerinnen und Anleger bereits über 4 Milliarden € an Erträgen erzielen. Mit dem neuen internationalen Markennamen Raisin tritt das Unternehmen nun auch in Deutschland und Österreich unter einer einheitlichen Marke auf.