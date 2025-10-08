Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Raisin: Einfach global sparen und investieren
Raisin, bisher unter dem Namen WeltSparen bekannt, ist eine führende globale Online-Plattform für attraktive Spar- und Investmentprodukte. Mit nur einer Registrierung erhalten Sparerinnen und Sparer Zugang zu einem breiten Angebot an Festgeld- und Tagesgeldkonten von über 140 europäischen Partnerbanken, zur ETF-basierten digitalen Vermögensverwaltung und zur Altersvorsorge mit dem ETF-Rürup. Alle Produkte lassen sich direkt online vergleichen und mit einem einzigen kostenlosen Konto abschließen – einfach, transparent und sicher. Seit der Gründung konnten Anlegerinnen und Anleger bereits über 4 Milliarden € an Erträgen erzielen. Mit dem neuen internationalen Markennamen Raisin tritt das Unternehmen nun auch in Deutschland und Österreich unter einer einheitlichen Marke auf.
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für 3 Monate
Neukundinnen und Neukunden profitieren aktuell von einem besonders attraktiven Tagesgeldangebot: Der Raisin StartZins bietet einen festen Zinssatz von 2,85 % p. a. für drei Monate bei gleichzeitiger täglicher Verfügbarkeit des Guthabens. Das hochverzinste StartZins-Angebot ist exklusiv bei Raisin erhältlich, vollständig digital und kostenlos. Zudem sind alle Einlagen bis 100.000 € pro Person durch die EU-weit harmonisierte nationale Einlagensicherung abgesichert.
Einfach weiter sparen mit attraktiven Folgeprodukten
Nach Ablauf der drei Monate haben Anlegerinnen und Anleger die Wahl, ihr Guthaben automatisch in ein weiteres attraktives Sparprodukt zu investieren – bequem über das Raisin-Konto. Es stehen über 700 Sparangebote europäischer Banken zur Auswahl, um über die StartZins-Phase hinaus von attraktiven Zinsen zu profitieren. Alternativ wird Ihr Erspartes auf Ihr Raisin-Konto überwiesen.
