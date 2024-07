Regeln für den Börsenerfolg – von starken Frauen lernen.

„Ich habe keine Angst vor Stürmen. Ich lerne, wie ich mein Schiff steuern muss.“

Louisa May Alcott

Wir kennen das aus dem Arbeitsalltag oder vom Sport: Erfolge schreiben wir gerne unserer eigenen Leistung zu, Misserfolge liegen am Kollegen oder der Chefin, am Schiedsrichter oder am schlechten Rasen. Wenn wir an der Börse permanent Rendite einfahren, fast schon egal, in welche Aktien wir investiert haben – und solche Phasen treten immer wieder auf – halten wir uns für ausgefuchste Börsenprofis. Ist ja einfach, kann ja jeder. Die Börse als schneller Weg zum Millionenverdienst, das wollen uns zahlreiche Neuerscheinungen oder Trading-Seminare von selbsternannten Gurus glauben machen. Eine gesunde Selbsteinschätzung tut not, Schönwettersegeln hilft im Sturm nicht weiter. Es gilt, das Depot so aufzustellen, dass es auch in Schlechtwetterperioden standhält.