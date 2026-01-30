So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026

Die weitreichenden Reformen der Steuer-, Handels- und Einwanderungspolitik der Trump-Administration – einschließlich der Vervierfachung des effektiven US-Zollsatzes – wurden allgemein als potenzieller Bremsfaktor für das globale Wachstum, den Handel und für Investitionen angesehen. Als Reaktion darauf kündigten verschiedene Regierungen der Industrie- und Schwellenländer präventive, aber zielgerichtete fiskalische Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen dieser Reformen an, während sich die Zentralbanken auf die Abwärtsrisiken konzentrierten.

Es stellte sich heraus, dass sich die Konjunktur als überraschend widerstandsfähig erwies, zumal diese politischen Trends mit einer neuen universell einsetzbaren Technologie zusammentrafen: KI. Das Ergebnis war eine anhaltendes Wirtschaftswachstum mit allerdings bemerkenswerten Divergenzen unter der Oberfläche. „K-förmige“ Konjunkturtrends sind sowohl in Haushalten, Unternehmen und einzelnen (Welt-)Regionen erkennbar. Tatsächlich treiben diejenigen Player das Wachstum an, die besser positioniert sind, um vom Wettlauf um die künstliche Intelligenz und den damit verbundenen Vermögenseffekten zu profitieren.

Veränderte Rahmenbedingungen können sowohl neue als auch dauerhafte Chancen für aktive Investmentmanager mit umfassenden globalen Ressourcen eröffnen. Wir glauben, dass die aktuell vielfältigen Konjunkturbedingungen reichlich Möglichkeiten zur Alpha-Generierung bieten und aktives Management entscheidend ist zur Identifizierung attraktiver Investments auf den globalen Märkten sowie im gesamten Kredit- und Anleihenspektrum.

