Sechs Dinge, auf die Sie bei einer von Kevin Warsh geführten Fed achten sollten

Das gewagteste Versprechen von Kevin Warsh ist seine Zusage, ein umfassendes Abkommen zwischen der Federal Reserve und dem Finanzministerium der USA zu erzielen, um die Aktivitäten beider Institutionen neu aufeinander abzustimmen. Die Details eines solchen Abkommens sind vage und wurden von Warsh nicht im Einzelnen dargelegt. Es scheint jedoch die Absicht zu bestehen, die Bilanz der Fed zu verkleinern und nach Auffassung von Warsh mehr Marktdisziplin zuzulassen, um eine strengere Haushaltsdisziplin durchzusetzen. Warsh bezieht sich offenbar auf das Abkommen zwischen dem Finanzministerium und der Fed aus dem Jahr 1951, in dem sich beide Zweige der Wirtschaftspolitik darauf einigten, die im 2. Weltkrieg eingeführte Obergrenze für Zinssätze aufzuheben.

Im Prinzip würde sich durch die Vereinbarung die Größe und Zusammensetzung der Bilanz der Fed verändern. Die Fed würde ihre Ankäufe zur Reserveverwaltung auf das kurze Ende der Zinskurve konzentrieren, ihr Exposure gegenüber langlaufenden Anleihen reduzieren und damit grundsätzlich Abwärtsdruck auf die kurzfristigen Zinsen ausüben. Die Fed würde vom Kauf hypothekenbesicherter Wertpapiere Abstand nehmen, was nach den Maßnahmen der Trump-Regierung zugunsten einer Senkung der Hypothekenzinsen durch Eingriffe in diese Märkte weniger Auswirkungen hätte. In der Welt von Warsh wären groß angelegte Ankäufe von Vermögenswerten nur in Krisenzeiten vorgesehen und würden zum Schutz der Marktfunktionen durch die Fed in ihrer Rolle als Kreditgeber letzter Instanz durchgeführt.

Zwar mögen die großen Pläne von Warsh für die Fed zu gewagt sein, insbesondere für seine Amtskollegen im FOMC, die über größere Änderungen der Zentralbankpolitik abstimmen müssten, doch sie verdeutlichen seine Einstellung zur Rolle der Fed. Warsh befürwortet klar die Politik einer kleinen Fed, die sich auf ein relativ eng gefasstes und inflationsorientiertes Mandat konzentriert und dabei eine schleichende Ausweitung des Aufgabenbereichs sowie eine, wie er es nennt, „Dominanz der Geldpolitik“ vermeidet.