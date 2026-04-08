Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
Der Supreme Court der USA hat die Zölle aufgehoben, die die Trump-Administration unter dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) erhoben hat. Hier sind sieben Auswirkungen der Entscheidung.
Neue Handelsunsicherheit
Die größte Auswirkung der Entscheidung des Supreme Court der USA ist neue Unsicherheit hinsichtlich der US-amerikanischen und der globalen Handelspolitik. Das Niveau der US-Zölle in Zukunft ist unklar, ebenso wie eine Reihe von Handelsabkommen mit den größten Handelspartnern der USA. Die von der Trump-Administration neu eingeführten Zölle – unter Nutzung der Befugnisse gemäß Section 122 des Trade Act von 1974 – erlauben lediglich einen maximalen Zollsatz von 15 % für höchstens 150 Tage. Es ist ungewiss, wie hoch die Zölle nach Ablauf dieser Frist sein werden, und die damit verbundene Unsicherheit könnte potenziell das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen.
Die Märkte reagieren auf diese Unsicherheit mit einer höheren Volatilität, was zu einer höheren Risikoprämie bei Vermögenswerten wie US-Aktien, Staatsanleihen und dem US-Dollar führt.
(Quelle: Trading View)
(Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.)
Zweifel an Handelsabkommen
Viele der Handelsabkommen, die die USA nach dem sogenannten „Liberation Day“ im April 2025 mit ihren Handelspartnern geschlossen haben, basierten auf den nun vom Supreme Court für rechtswidrig erklärten Zöllen. Daher könnten viele dieser Abkommen für nichtig erklärt oder zumindest erheblich neu verhandelt werden. Dies gilt insbesondere für Länder, denen Zölle in Höhe von mehr als 15 % auferlegt wurden – dem Höchstsatz, den die Trump-Administration gemäß dem Trade Act erheben kann.
Die Europäische Union hat bereits die Ratifizierung ihres Handelsabkommens mit den USA ausgesetzt. Unterdessen könnten Wettbewerber wie China – und Verbündete wie Indien – eine erhebliche Reduzierung der Zölle auf ihre Exporte verzeichnen. Theoretisch würde dies Aktien in diesen Regionen zugutekommen, sofern letztlich politische Klarheit besteht.
Ein niedrigerer durchschnittlicher Zollsatz
Die Abschaffung der IEEPA-Zölle und die vorübergehende Erhebung von Zöllen gemäß dem Trade Act dürften insgesamt zu einem niedrigeren Zollniveau führen. Der durchschnittliche effektive Zollsatz für die US-Wirtschaft wird laut dem Budget Lab der Yale University leicht von etwa 9 % bis 10 % auf etwa 7 % bis 8 % sinken.
Insgesamt dürfte der niedrigere Zollsatz positiv für das Wirtschaftswachstum sein, sofern letztlich politische Klarheit besteht. Durch niedrigere Zölle könnte mehr Geld in die Wirtschaft fließen, was theoretisch die Gewinne steigern würde, insbesondere bei zyklischen Aktien und Konsumwerten, da die Nachfrage anzieht.
Höhere Defizite und Schulden
Obwohl die Zölle nur moderate Auswirkungen auf die strukturell hohen Haushaltsdefizite und Verschuldungsniveaus gehabt hätten, sollten sie dennoch einen nicht unerheblichen Teil der US-Staatsausgaben finanzieren – vorausgesetzt, die Trump-Administration hätte die diskutierten „Zoll-Dividenden“ nicht umgesetzt. Folglich dürften die Defizite ohne die IEEPA-Zölle größer ausfallen, wodurch die Verschuldung künftig weiter steigen könnte.
Laut dem Committee for a Responsible Budget könnte die Abschaffung der Zolleinnahmen dazu führen, dass die Verschuldung im Verhältnis zum BIP in den nächsten 10 Jahren von prognostizierten 120 % auf 125 % steigt. Die höhere Schuldenlast und die größere Emission von Staatsanleihen, die zur Finanzierung der Defizite erforderlich sind, könnten anhaltenden Abwärtsdruck auf US-Staatsanleihen sowie auf den US-Dollar ausüben.
(Quelle: Committee for a Responsible Budget)
Neue Inflationsrisiken
Das Urteil des Supreme Court fiel zeitlich mit der Veröffentlichung der neuesten Daten zum PCE-Index der USA zusammen. Diese zeigten, dass die Kerninflation im Dezember auf 3 % gestiegen ist. Die Reduzierung des effektiven Zollsatzes für die US-Wirtschaft erschwert zusätzlich den Ausblick auf Inflation und damit auch für die Zinssätze, wodurch Preisdaten volatiler und potenziell sprunghafter ausfallen könnten.
Die Abschaffung der Zölle könnte eine Änderung des Preisniveaus aufgrund niedrigerer Warenpreise bedeuten. Doch die Abschaffung einer effektiven Verbrauchersteuer – Zölle sind eine Steuer, die US-Importeuren auferlegt wird und deren Kosten zum Großteil an die Verbraucher weitergegeben werden – wirkt stimulierend und könnte zu höheren Ausgaben der Haushalte führen.
Aus diesem Grund dürfte dies langfristig Auswirkungen haben. So könnte ein Aufwärtsdruck auf die kurzfristigen Renditen aufgrund höherer Leitzinsen und auf die langfristigen Renditen aufgrund einer höheren Inflation und einer höheren Verschuldung ausgeübt werden.
Trump verliert ein Verhandlungsmittel
Das Urteil des Supreme Court hat erhebliche Auswirkungen auf die Geopolitik und die Handelspolitik der USA. Da die Gerichte entschieden haben, dass Präsident Trump nicht befugt ist, einseitig Zölle von mehr als 15 % auf Handelspartner zu erheben, hat der Präsident einen bedeutenden Hebel und ein Verhandlungsmittel verloren.
Dies könnte das geopolitische Risiko verringern, da sowohl die Märkte als auch die Nationalstaaten die Zolldrohungen der Trump-Administration durchschauen. Dies könnte jedoch auch bedeuten, dass die Trump-Administration nach neuen Mitteln sucht, um ihre Handels- und Außenpolitik durchzusetzen, etwa durch Sanktionen, Embargos, Import- oder Exportbeschränkungen oder sogar militärische Drohungen, was die geopolitischen Risiken erhöhen könnte.
Wiederhergestelltes Vertrauen in Institutionen der USA
Obwohl die Entscheidung des Supreme Court zur Aufhebung der Zölle die Unsicherheit in Bezug auf die Handels-, Finanz-, Außen- und Geldpolitik erhöht, könnte das wiederhergestellte Vertrauen in die Regierung der USA einen Lichtblick darstellen. Ein Teil des sogenannten „Sell America“-Trades basiert auf der Angst vor schwächeren Institutionen und Normen sowie einer weniger vertrauenswürdigen und zuverlässigen Regierung der USA. Der Beweis für eine starke und unabhängige Justiz könnte dazu beitragen, das Vertrauen in die Gewaltenteilung innerhalb der Regierung der USA und die Beschränkungen der Exekutivgewalt aufrechtzuerhalten.
Diese Dynamik könnte dem US-Dollar und US-Staatsanleihen marginal Unterstützung bieten und einen Teil des „Sell America“-Trades rückgängig machen.
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