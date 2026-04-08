Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen

Die größte Auswirkung der Entscheidung des Supreme Court der USA ist neue Unsicherheit hinsichtlich der US-amerikanischen und der globalen Handelspolitik. Das Niveau der US-Zölle in Zukunft ist unklar, ebenso wie eine Reihe von Handelsabkommen mit den größten Handelspartnern der USA. Die von der Trump-Administration neu eingeführten Zölle – unter Nutzung der Befugnisse gemäß Section 122 des Trade Act von 1974 – erlauben lediglich einen maximalen Zollsatz von 15 % für höchstens 150 Tage. Es ist ungewiss, wie hoch die Zölle nach Ablauf dieser Frist sein werden, und die damit verbundene Unsicherheit könnte potenziell das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen.

Die Märkte reagieren auf diese Unsicherheit mit einer höheren Volatilität, was zu einer höheren Risikoprämie bei Vermögenswerten wie US-Aktien, Staatsanleihen und dem US-Dollar führt.