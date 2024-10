Smart Portfolios ohne Verwaltungsgebühren

Willkommen in einer neuen Ära des Investierens! Mit der Core-Reihe von eToro in Zusammenarbeit mit dem größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, erhalten Sie ein hochwertiges Investmentportfolio mit niedrigen Mindesteinzahlungen und ohne Verwaltungsgebühren. Die Core Portfolios (zu Deutsch = Kern bzw. Basisinvestments) sind ETF-Portfolios und von eToro so konzipiert, dass sie sich an Ihre finanziellen Ziele anpassen und gleichzeitig die Performance optimieren.