Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots – und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin

1. DCA Martingale-Bot – antizyklisch, strukturiert, dynamisch

Der DCA Martingale-Bot kombiniert zwei bekannte Handelsprinzipien zu einer automatisierten Gesamtstrategie, die besonders in schwankenden Marktphasen interessant sein kann:



Wie DCA funktioniert

Beim Dollar-Cost-Averaging werden in regelmäßigen Abständen feste Beträge investiert – unabhängig vom aktuellen Kurs. Dadurch entsteht über die Zeit ein gemittelter Einstiegspreis, der extreme Kursspitzen nach oben oder unten entschärft.



Vorteil:

Man nimmt markttypische Schwankungen systematisch mit, ohne dauernd Entscheidungen treffen zu müssen.



Wie Martingale ergänzend arbeitet

Die Martingale-Logik verstärkt die DCA-Idee: Fällt der Preis, erhöht der Bot automatisch die Kaufmenge. Dadurch lässt sich der durchschnittliche Einstandspreis schneller anpassen.



Beispiel:

Sinkt der Kurs um einen festgelegten Prozentsatz, platziert der Bot nicht nur einen weiteren Kauf, sondern einen höheren – innerhalb der zuvor festgelegten Risikogrenzen.



Wie die kombinierte Strategie in der Praxis funktionieren könnte

Regelmäßige Käufe sorgen für konstante Marktpräsenz

Zusätzliche Käufe bei Rückgängen balancieren temporäre Schwächen aus

Alles läuft vollständig automatisiert im Hintergrund

Das übergeordnete Ziel: Preisrückgänge strukturiert nutzen, statt emotional darauf zu reagieren – und dem Markt mit einem klaren Regelwerk begegnen.



Für wen eignet sich diese Strategie?

Für Nutzer, die

mit einem disziplinierten Durchschnittskosteneffekt arbeiten möchten,

gerne von kurz- und mittelfristigen Rückgängen profitieren würden,

an einer Optimierung ihrer Strategie interessiert sind.

2. Grid-Bot – die “kauf tief, verkauf hoch”-Strategie im Dauerbetrieb

Der Grid-Bot zählt zu den Klassikern im algorithmischen Handel – und das aus gutem Grund. Seine Funktionsweise ist transparent, logisch und ideal für Märkte mit regelmäßigen Kursschwankungen.

So funktioniert das Grid-System

Nutzer definieren einen Preisbereich (Grid), in dem der Bot aktiv werden soll. Dieser Bereich wird anschließend in viele kleine Preisstufen unterteilt. In jeder dieser Stufen agiert der Bot nach einem festen Prinzip:

Unten im Grid: Kauforder

im Grid: Kauforder Oben im Grid: Verkaufsorder

Sobald eine Order ausgeführt wird, legt der Bot automatisch eine neue Order im entgegengesetzten Bereich an – und hält so den Kreislauf am Laufen.



Was das in der Praxis bedeutet

Der Bot kauft, wenn der Preis fällt

Der Bot verkauft, wenn der Preis steigt

Und er tut das immer wieder, solange sich der Kurs im definierten Bereich bewegt

Jede kleine Marktbewegung wird damit potenziell nutzbar – ganz ohne manuelles Eingreifen.



Konstante Aktivität: Der Markt wird permanent beobachtet

Der Markt wird permanent beobachtet Systematische Schwankungsausnutzung: Gerade volatile Seitwärtsphasen können strukturiert genutzt werden

Gerade volatile Seitwärtsphasen können strukturiert genutzt werden Keine Dauerüberwachung nötig: Der Bot hält das System selbstständig am Laufen

Typische Einsatzbereiche



Ein Grid-Bot eignet sich besonders für: