Vermögensaufbau für Kinder

Sind die grundsätzlichen Überlegungen abgeschlossen, müssen sich Eltern Gedanken über eine geeignete Anlagestrategie machen. Insbesondere bei einem sehr langen Anlagehorizont bietet es sich an, das Vermögen zu einem gewissen Anteil in Aktien zu investieren. Denn die Zinsen auf Sparbuch, Tages- oder Festgeld reichen in der Regel nicht aus, um die Kaufkraft des Vermögens auf lange Sicht zu erhalten. Zwischenzeitliche Kursschwankungen können sie hingegen einfach aussitzen.

Wichtig ist es dennoch, die Anlagestrategie mit Bedacht zu wählen. Denn nur, wenn sich alle Beteiligten wohlfühlen, kann diese auch langfristig durchgehalten werden. Immer wieder werden Investoren bei Marktturbulenzen nervös und steigen dann zur Unzeit aus Anlagen aus. Manche vernichten so die Erträge mehrerer Jahre. Zudem verursachen häufige Strategiewechsel Transaktionskosten. Eltern, die bei starken Wertschwankungen nachts nicht mehr schlafen können, sollten sich daher für eine Anlagestrategie mit einer geringeren Aktienquote und einem größeren Anteil an Anleihen und Edelmetallen wie Gold entscheiden. Diejenigen, die Wertschwankungen gut aushalten können und etwas höhere Renditeziele haben, können auch eine höhere Aktienquote wählen.

Wenn der Übergabezeitpunkt näher rückt, gilt es die Aktienquote an die Pläne anzupassen, die der Nachwuchs mit seinem künftigen Vermögen hat. Soll der Betrag auf einmal zur Gänze abgehoben werden, ist es ratsam, bereits einige Jahre vorher das angesparte Aktienvermögen aufzuteilen und einen Teil Jahr für Jahr in weniger stark schwankende Anlagen umzuschichten. So mindern Eltern das Risiko, dass der Ausstiegszeitpunkt in einem Markttief liegen wird. Der Strategiewechsel in weniger stark schwankende Anlageklassen kann später beginnen und muss weniger radikal ausfallen, wenn das Geld beispielsweise eine über mehrere Jahre dauernde Ausbildung finanzieren soll oder der Nachwuchs weiter (teilweise) investiert bleiben möchte.