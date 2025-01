Vermögensverwaltung: Welche Kosten fallen an?

Ist die Entscheidung einmal gefallen, die Verwaltung des eigenen Vermögens aus der Hand zu geben, stehen Anlegerinnen und Anleger vor der schwierigen Aufgabe, eine Vielzahl von Angeboten zu vergleichen. Sie müssen diese im Detail prüfen und sich einen Überblick über die verschiedenen Anlagestrategien und über die Kosten verschaffen – keine leichte Aufgabe.

Generell können die Kosten davon abhängen, auf welche Art das Vermögen verwaltet wird. Enthält ein Portfolio ausschließlich passive Investments, also ETFs, schlägt sich das womöglich in einem geringeren Vermögensverwaltungshonorar nieder. Denn ETFs bilden lediglich bestehende Indizes wie den so genannten Weltindex MSCI World oder den amerikanischen Aktienindex S&P500 nach.

Enthält das Portfolio hingegen aktiv gemanagte Fonds oder sorgfältig ausgewählte Einzeltitel, können die Kosten etwas höher ausfallen. Denn in diesem Fall prüfen Analysten und Portfoliomanager wichtige Unternehmenskennzahlen und stellen diversifizierte Anlagestrategien zusammen. Diese können nicht nur Aktien, sondern weitere Anlageklassen wie beispielsweise Anleihen und Gold enthalten. Den Aufwand lassen sich Vermögensverwalter vergüten. Anleger müssen sich über die Unterschiede klar sein und prüfen, mit welcher Lösung sie sich langfristig wohlfühlen.