Wachstum mit Absicherung

Der defensive, aktiv gemanagte Aktienfonds BIT Defensive Growth (ISIN: DE000A3EKR38) kombiniert qualitativ hochwertige Wachstumswerte mit überdurchschnittlichem Renditepotenzial und stabilisierende Aktien mit risikominimierenden Portfolioeigenschaften – beide aus der gesamten Breite des Technologiesektors.

Der Fonds baut auf dem Portfolio des BIT Global Technology Leaders auf, ergänzt dieses jedoch um ausgewählte Titel aus der hauseigenen Research-Longlist, die besonders positive Korrelationseigenschaften zum Portfolio des BIT Capital Flaggschiff-Fonds besitzen.

Ziel ist es, ein Risikoprofil zu realisieren, das in Bezug auf Volatilität und maximalen Drawdown mit breit diversifizierten Technologie-ETFs oder anderen defensiv ausgerichteten Technologiefonds vergleichbar ist.

In seinem ersten Laufzeitjahr seit Auflage am 28.6.2024 bestätigte der Fonds seine strategischen Zielannahmen eindrucksvoll: Durch die Kombination aus aktivem Risikomanagement, dynamischem Hedging und gezieltem Stockpicking konnte über verschiedene, teils schwierige Marktphasen hinweg substanzielles Alpha gegenüber Indizes wie dem Nasdaq 100 erzielt werden, bei zugleich besseren Risikoparametern.