Wachstum mit Absicherung
BIT Defensive Growth – wachstumsstarke Ausrichtung bei erhöhter Risikosensitivität
Der defensive, aktiv gemanagte Aktienfonds BIT Defensive Growth (ISIN: DE000A3EKR38) kombiniert qualitativ hochwertige Wachstumswerte mit überdurchschnittlichem Renditepotenzial und stabilisierende Aktien mit risikominimierenden Portfolioeigenschaften – beide aus der gesamten Breite des Technologiesektors.
Der Fonds baut auf dem Portfolio des BIT Global Technology Leaders auf, ergänzt dieses jedoch um ausgewählte Titel aus der hauseigenen Research-Longlist, die besonders positive Korrelationseigenschaften zum Portfolio des BIT Capital Flaggschiff-Fonds besitzen.
Ziel ist es, ein Risikoprofil zu realisieren, das in Bezug auf Volatilität und maximalen Drawdown mit breit diversifizierten Technologie-ETFs oder anderen defensiv ausgerichteten Technologiefonds vergleichbar ist.
In seinem ersten Laufzeitjahr seit Auflage am 28.6.2024 bestätigte der Fonds seine strategischen Zielannahmen eindrucksvoll: Durch die Kombination aus aktivem Risikomanagement, dynamischem Hedging und gezieltem Stockpicking konnte über verschiedene, teils schwierige Marktphasen hinweg substanzielles Alpha gegenüber Indizes wie dem Nasdaq 100 erzielt werden, bei zugleich besseren Risikoparametern.
BIT Global Multi Asset – Research-Alpha trifft auf Multi-Asset-Allokation
Als erster Fonds des Hauses mit Multi-Asset-Ansatz erweitert der BIT Global Multi Asset (ISIN: DE000A40J9Z0) das bisher auf Aktien- und Crypto-Strategien fokussierte Produktuniversum. Der BIT Global Multi Asset macht das bewährte BIT Capital-Research-Alpha erstmals über eine Multi-Asset-Strategie zugänglich – risikooptimiert in einem ausgewogenen Gesamtportfolio aus Aktien, Anleihen und Safe-Haven-Assets.
Die Portfolioarchitektur basiert auf drei Kernkomponenten:
- einem Aktienportfolio mit einer Mischung aus Mega Caps als Stabilitätsanker und selektierten Wachstumswerten mit Alpha-Potenzial – auf Basis des hauseigenen BIT Capital Research,
- einem Anleihenportfolio qualitativ hochwertiger, technologieorientierter Emittenten mit hoher Bonität,
- sowie einem flexiblen Baustein aus Safe-Haven-Assets wie Gold, ausgewählten Crypto-Assets und futurebasierten Makro-Hedges.
Ziel des Multi-Asset-Ansatzes ist es, mittel- bis langfristig von Wertsteigerungen chancenreicher Anlageklassen zu profitieren und gleichzeitig eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu traditionellen Multi-Asset-Ansätzen zu ermöglichen.
Fondsdaten
BIT Defensive Growth R-II
WKN / ISIN: A3EKR3 / DE000A3EKR38
BIT Global Multi Asset R-II
WKN / ISIN: A40J9Z / DE000A40J9Z0
Detaillierte Produkthinweise und Informationen zu weiteren Anteilsklassen finden Sie unter: www.bitcap.com
Firmenporträt
BIT Capital – Berlin Investment Technologies vereint die Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Dabei setzt das Unternehmen erfolgreich auf einen „Best of Human x AI“-Ansatz, bei dem fundierte Investmenterfahrung und datengetriebene künstliche Intelligenz nahtlos zusammenwirken. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. BIT Capital ist größter, auf aktiv gemanagte Technologie-Aktienfonds spezialisierter Asset-Manager Deutschlands und verwaltet per 30.11.2025 mehr als zwei Milliarden Euro Assets under Management.
Wichtige Hinweise
Geldanlagen in Investmentfonds sind mit Risiken verbunden. Die bisherige Wertentwicklung eines Fonds ist keine verlässliche Indikation für zukünftige Ergebnisse. Anlageentscheidungen sollten daher nicht allein auf Grundlage der historischen Performance getroffen werden. Der Wert einer Investition kann sowohl steigen als auch fallen, und es besteht die Möglichkeit, den investierten Betrag nicht vollständig zurückzuerhalten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Chancen und Risiken sorgfältig abgewogen und gegebenenfalls unabhängiger finanzieller Rat eingeholt werden.