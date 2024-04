Welche Anlagestrategie passt zu mir?

Das Ziel, den eigenen Lebensstandard zu erhalten, verfolgen Anleger in der Regel mit konservativen und wenig volatilen Anlageformen wie dem Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld oder Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen. Wachstum lässt sich mit renditestarken Anlageformen wie Aktien generieren. Insbesondere mit Beteiligungen an qualitativ hochwertigen Unternehmen können Anlegerinnen und Anleger langfristig von steigenden Erträgen profitieren.

Doch natürlich sind Investitionen in Aktien deutlich volatiler, die Kurse von Aktien können infolge von vorhersehbaren und auch unvorhersehbaren Ereignissen schwanken oder sogar stark einbrechen. Das müssen Anlegerinnen und Anleger aushalten können. Insofern kann es sinnvoll sein, auch den Topf, also das Portfolio, mit dem das Ziel Vermögensbildung verfolgt wird, zu diversifizieren und weniger schwankungsanfällige Anlageklassen wie Anleihen beizumischen.

Eine theoretisch ertragreichere, aber nicht zum Individuum passende Strategie, erzeuge eine schlechte Rendite, da sie nicht durchgehalten werde, schreibt Sven Ebert. Durch rasche Umschichtungen im Portfolio und häufiges „Rein und Raus“ in und aus dem Markt produziere man Transaktionskosten statt Wertsteigerungen.