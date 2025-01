Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft

Bitcoin entstand in einer Zeit revolutionärer Finanzlösungen und hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2009 konsequent an der Spitze des Kryptomarktes gehalten. Als größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat Bitcoin seinen Spitzenplatz fest im Griff und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er ihn so bald wieder abgeben wird.

Grundsätzlich basiert Bitcoin auf einer kryptographisch gesicherten Datenbank, bekannt als Blockchain. Dort werden Bitcoin-Transaktionen authentifiziert, die Nutzer bleiben anonym und die Sicherheit hat Vorrang.

