Warum Gold nicht unters Kopfkissen gehört

Auf Goldbarren liegt es sich ja nicht sonderlich bequem, und genauso wird sich die Tatsache, dass in Deutschland allein im vergangenen Jahr über 87.000 Wohnungseinbrüche verübt wurden, als wenig schlaffördernd erweisen. Also doch lieber in entsprechende Wertpapiere investieren, um dem Portfolio gerade in Krisenzeiten zusätzliche Stabilität zu verleihen? Und dafür auf die Vorteile von physischem Gold verzichten? Wer sich diese Fragen stellt, kennt Xetra-Gold noch nicht.