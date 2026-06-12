Zeit zum Handeln | Verlängerte Handelszeiten von 07:30 – 23:00 Uhr und samstags von 14:00 – 19:00 Uhr

Verlängerte Handelszeiten bieten Anlegern zudem die Möglichkeit, unmittelbarer auf aktuelle Nachrichten und Unternehmensmeldungen zu reagieren. Da solche – mitunter kursrelevanten – Ereignisse regelmäßig auch außerhalb der regulären Kernhandelszeiten traditioneller Börsenplätze eintreten können, sind Investoren zur klassischen Handelszeit oftmals nicht in der Lage, direkt zu reagieren und Anlageentscheidungen sofort bzw. zeitnah umzusetzen. Durch einen zeitlich ausgeweiteten Handelszugang lassen sich solche Verzögerungen insbesondere zugunsten von Privatanlegern minimieren. Dies gilt vor allem für eine Reaktion auf Unternehmensnachrichten und Neuigkeiten, die sich auf anderen Kontinenten bzw. Märkten und damit in anderen Zeitzonen ereignen. Beispielsweise ist das Interesse heimischer Privatanleger insbesondere an US-amerikanischen Aktientiteln ungebrochen – verlängerte Handelszeiten bieten erstmals die Möglichkeit, unmittelbarer auf entsprechende Meldungen während der US-Berichtssaison reagieren zu können. Gerade global agierende Privatanleger profitieren daher von einer weitaus höheren Flexibilität und einer erhöhten News- und Handelstransparenz.

In einer globalisierten Welt können erweiterte Handelszeiten somit dazu beitragen, dass eine Börse vermehrt internationale Anleger anzieht und sich infolgedessen die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der eigenen Plattform erhöht.