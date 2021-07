China – noch der Motor der Weltwirtschaft?

Die Dynamik des Wandels von der Werkbank der Welt zur wirtschaftlichen Supermacht ist atemberaubend. Zwar wächst Chinas Wirtschaft heute nicht mehr so stark wie noch vor zehn Jahren, allerdings immer noch wesentlich dynamischer als die der Industrieländer. Bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein war China die weltweit größte Volkswirtschaft. Und ist es heute wieder – zumindest, wenn man die Wirtschaftsleistungen kaufkraftbereinigt betrachtet. Zwar ist das reale Bruttoinlandsprodukt in US-Dollar gerechnet aktuell noch kleiner als jenes der USA. Angepasst an die Kaufkraft im jeweiligen Land hat China die Vereinigten Staaten aber bereits im Jahr 2014 überholt. Der endgültige Wachwechsel an der Spitze der Wirtschaftssupermächte wird von den meisten Experten etwa im Jahr 2030 erwartet.

China (ohne Hongkong) war im Jahr 2017 mit rund 136 Milliarden US-Dollar nach den USA der zweitgrößte Empfänger von ausländischen Direktinvestitionen weltweit. Zehn Jahre zuvor rangierte das Land noch auf Rang 6. Gleichzeitig investierte China mit fast 125 Milliarden US-Dollar nach den USA und Japan so viel im Ausland wie kein anderes Land (2007: Rang 19). China baut massiv an seiner wirtschaftlichen Zukunft: Mit der „Belt and Road Initiative“ wird die Entwicklung von zwei Handelskorridoren vorangetrieben – einem zu Land und einem zur See. Sie sollen das Reich der Mitte mit seinen Handelspartnern in Zentralasien, dem Mittleren Osten und Europa besser verbinden. Bislang hat China bereits rund eine Billion US-Dollar in das Projekt investiert. Auch in Deutschland ist die „neue Seidenstraße“ schon angekommen: Seit 2011 verkehren regelmäßig Güterzüge zum Beispiel zwischen China und Duisburg – mittlerweile sind es bis zu 35 pro Woche.

Das Reich der Mitte hat sich in den letzten Jahren stark geöffnet

Die chinesischen Finanzmärkte hinken der wirtschaftlichen Entwicklung immer etwas hinterher. Doch insbesondere seit dem Amtsantritt von Staatspräsident Xi Jinping hat sich das Land für ausländische Investoren weiter geöffnet. Selbst in zuvor unzugängliche Festlandaktien können ausländische Anleger mittlerweile investieren – das eröffnet ganz neue Anlagemöglichkeiten. An den chinesischen Börsen werden grundsätzlich zwei Aktientypen gehandelt. A-Aktien an den Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen und H-Aktien in Hongkong. A-Aktien notieren in Renminbi und können nur von chinesischen und ausgewählten ausländischen Investoren gehandelt werden. H-Aktien notieren in Hongkong-Dollar und stehen allen Investoren offen. Seit einiger Zeit können Privatanleger weltweit zumindest indirekt auch in A-Aktien investieren: Der Indexanbieter MSCI nahm Mitte 2017 chinesische Festlandaktien in seinen Schwellenländerindex auf.

Auch auf Unternehmensebene gehört China mittlerweile zu den Big Playern: Die Marktkapitalisierung, also der rechnerische Gesamtwert aller Aktienanteile an der Shanghaier Börse, war zum Jahresende 2018 nach Tokio die zweitgrößte einer asiatischen Börse und die viertgrößte weltweit. Nicht von ungefähr finden sich unter den 100 wertvollsten Unternehmen weltweit aktuell 13 aus China. Nur die USA mit 55 Unternehmen ist häufiger unter den Top-100 vertreten.

Im Oktober 2016 wurde der chinesische Renminbi neben US-Dollar, Euro, britischem Pfund und Yen als fünfte Währung in den Währungskorb des Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgenommen – ein Meilenstein für die Integration Chinas in die globale Finanzwirtschaft. Der IWF erkannte damit die bereits erfolgten Schritte hin zu einer Öffnung der jahrzehntelang abgeschotteten chinesischen Kapitalmärkte an.

Der Xtrackers MSCI China UCITS ETF ist besonders breit angelegt und bildet die wichtigsten chinesischen Aktien ab, die als B-Aktien an den Börsen in Shanghai und Shenzhen, sowie an der Hongkonger Börse notiert sind. Dagegen umfasst der Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF die 300 größten und liquidesten Unternehmen, die in CNY an den chinesischen Inlandsbörsen notiert sind (A-Aktien).

Wertvolle Weitsicht – mit weiteren Xtrackers Länderanalysen politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen verstehen.

1pwc.com, emergingmarkets.blog.franklintempleton.com, imf.org, bbc.com, businessinsider.com, de.statista.com, imf.org #2

2 Eine von der Weltbank berechneten Vergleichswährung. 1 Internationaler Dollar hat im jeweils betrachteten Land dieselbe Kaufkraft wie 1 US-Dollar in den USA.

3Quelle: imf.org, imf.org, country.eiu.com

4Investitionen unterliegen Risiken so u. a. den allgemeinen Marktrisiken in Bezug auf den jeweiligen zugrunde liegenden Index. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

5Quelle: data.oecd.org, bloomberg.com

6Quelle: businesstoday.in, gold.org, gold.de, timesofindia.indiatimes.com

7Quelle: statista.com, nirmalbang.com, nirmalbang.com #2