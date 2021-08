ETF-Anlagen im Trend

Künstliche Intelligenz (KI) hat bereits heute Einzug in unseren Alltag gehalten. Man denke da an Smart Speaker, wie z.B. Alexa, virtuelle persönliche Assistenten, die Erkennung und Echtzeit Übersetzung von Sprachen, Autonomes Fahren, Smart Home sowie die Produkt-, Musik- und Filmauswahl bei Amazon, Spotify und Netflix. Dabei helfen intelligente Systeme nicht nur, den Alltag zu organisieren und zu erleichtern, sondern auch, Herausforderungen, wie Cybersicherheit, die Behandlung chronischer Krankheiten und die Bekämpfung des Klimawandels zu meistern.

KI wird unser Leben dauerhaft verändern und bereichern

Mithilfe von Algorithmen und Trainingsdaten können Experten in allen wissenschaftlichen Bereichen wichtige Informationen sammeln. Künstliche Intelligenz kann aber auch dabei helfen, die Genauigkeit der Diagnosen und Analysen zu verbessern und damit die Fehlerquote zu reduzieren. Es kann übersehene Fehler identifizieren, bestimmte Behandlungsmethoden und Optimierungen vorschlagen und durch die Datenanalyse neue Einblicke vermitteln.

Bereits heute auf die Trends von Morgen setzen

Das disruptive Potenzial neuartiger Geschäftsmodelle, der zu erwartende Wachstumsschub für die Weltwirtschaft und die technologische Diversifikation des Vermögens sind nur drei gute Gründe für ein Investment in die Trends der Zukunft. Trotz historisch höherer Schwankungen kann die Aufnahme von KI-Aktien die Risiken eines Portfolios mindern und gleichzeitig die Chancen auf eine Partizipation an hohen Wachstumsraten sichern. Die Thematischen Indizes von Xtrackers filtern in einem mehrstufigen Prozess die Unternehmen heraus, welche für Zukunftsthemen eine wichtige Rolle spielen könnten. Aus einem breiten Universum werden zunächst Aktien herausgesucht, die Anforderungen an Handelbarkeit und Größe erfüllen. Der Beitrag, den ein Unternehmen zu einem Thema liefert, basiert dabei sowohl auf aktuellen Umsätzen in den für das Thema relevanten Industrien als auch auf der Forschungsaktivität eines Unternehmens, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz analysiert und segmentiert wird. Damit liefert der Thematische Ansatz ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und behält gleichzeitig sich schnell entwickelnde Trends im Auge.

Die vielfältigen Vorteile Thematischer Anlagen:

Thematische Anlagen machen Wachstumstrends investierbar und erlauben es an ihnen zu partizipieren.

Sie bieten Ertragsprofile, die weniger von abflachenden Wachstumsraten und Niedrigzinsphasen beeinflusst sind, da sie auf einen längerfristigen Wachstumstrend setzen.

Thematische Anlagen sind eine attraktive Ergänzung zu Anlagen, die traditionell nach Regionen oder Sektoren aufgestellt sind und leisten einen sinnvollen Beitrag zur Risikostreuung.

Sie basieren auf einem vorausschauenden Anlage-Ansatz, der sich grundlegend von existieren Ansätzen abhebt.

Thematische Anlagen bilden das investierte Thema umfassend und transparent ab.

Zu den investierbaren Zukunftstrends gehören Künstliche Intelligenz1 und Big Data2. 90 Prozent der weltweiten elektronischen Datenmenge wurde in den letzten 24 Monaten kreiert. Um die „Datenflut“, die sich in einer vernetzten Welt ergibt, zu handhaben und in unternehmerischen Erfolg umzuwandeln, bedarf es leistungsfähiger und intelligenter Hard- und Software. Der Thematische-Index „Artificial Intelligence and Big Data“ macht den sich aus dieser Entwicklung ergebenden Wachstumsmarkt in acht verschiedenen Kernfeldern und in Form des Xtrackers Artifical Intelligence and Big Data UCITS ETF investierbar.

Ein weiterer Zukunftstrend ist die Mobilität der Zukunft. Kaum ein Zukunftsthema hat in den vergangenen Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen und das nicht nur in Investorenkreisen. Während das Wettrennen um die besten Antriebstechnologien gerade erst startet, zeichnen sich im Bereich Mobilität zwei klare Trends ab: Sie wird in Zukunft elektrisch und autonom sein. Um diese Entwicklungen in einem Investmentansatz zusammenzubringen, umfasst der Thematische Future Mobility UCITS ETF sechs Segmente, die für die Zukunft einer elektrifizierten und autonomen Mobilität entscheidend sind. Mit dem Xtrackers Future Mobility UCITS ETF können Anleger in die Mobilität der Zukunft investieren.3

Weiterführende Informationen zu Thematischen ETFs