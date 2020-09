Ausgewogen Anlegen mit ETFs

Faktor-ETFs

Das bieten Faktor-ETFs

Factor Investing basiert auf der Annahme, dass die Aktienauswahl anhand verschiedener Faktoren, wie beispielsweise Value, Quality, Momentum und Minimum Volatility, langfristig betrachtet zu einer besseren Wertentwicklung als traditionellen Vergleichsindex führen kann. Bei herkömmlichen Indizes werden die Aktien anhand ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, um die Marktentwicklung abzubilden, das sogenannte Beta. Dagegen haben ETFs, die Faktor-Investing nutzen, das Ziel, den Anlageerfolg durch den Einsatz von Faktoren zu verbessern und eine langfristig bessere risikoadjustierte Wertentwicklung als die reine Markt-Benchmark zu erzielen. Beim Faktor Value wird z.B. in Titel investiert, die auf Basis von Fundamentaldaten wie Kurs-Gewinn-Verhältnis1 oder Kurs-Buchwert-Verhältnis2 als unterbewertet gelten. Dagegen werden bei Minimum Volatility-Strategien Aktien mit Hinblick auf geringsten Indexkursschwankung ausgewählt. Zudem können auch Dividenden- und Nebenwerte (sog. „Size“ Faktor)-Strategien als Aktienfaktoren aufgefasst werden, weil auch hier die Auswahl der Indexmitglieder nach einem besonderem Styl erfolgt. Eine Besonderheit sind gleichgewichtete Aktienindizes, hier geht es viel eher um eine alternative Gewichtung mit dem Ziel, eine verbesserte Risikostreuung im Index als die Benchmark zu erzielen.

Unterschiedliche Entwicklung in verschiedenen Marktphasen

Da die Faktoren sich in verschiedenen Marktphasen unterschiedlich entwickeln, kann es für Anleger interessant sein, entsprechende Schwerpunkte mit bestimmten Faktorfonds zu setzen. So haben sich z.B. in einem Szenario mit anziehender Inflation und steigendem Wirtschaftswachstum die Faktoren Minimum Volatility3 und Value4 geeignet. Bei rückläufiger Inflation waren dagegen Value und Momentum5 tendenziell vorzuziehen. Wichtig ist auch die historisch betrachtete geringe bis negative Korrelation6 der Renditen untereinander, weshalb sich durch eine dynamische Kombination von Faktoren die Risikostreuung im Portfolio verbessern lässt.

Länder- und Sektoren-ETFs sind vielen Anlegern schon länger bekannt. Faktor-ETFs bieten eine weitere Möglichkeit der Risikostreuung in einem Depot. Sie etablieren sich daher langfristig als wichtiger Baustein in der Portfoliokonstruktion. Durch den Einsatz von Faktor-ETFs haben Anleger zudem den Vorteil, dass sie flexibel ein individuelles Portfolio aus verschiedenen Faktoren zusammenstellen können, je nach Markteinschätzung und Risikoneigung.

Was gilt es zu beachten?

Auch wenn langfristig ein Mehrertrag gegenüber klassischen Markt-Benchmarks angestrebt wird, kann dies nicht in jeder Marktphase erreicht werden. Anleger sollten also beachten, dass es auch Phasen geben kann, in denen sich bestimmte Faktoren schlechter als der breite Markt entwickeln. Obwohl Faktorindizes breit gestreut sind, nutzen sie quantitative7 und fundamentale Ansätze8, die die Komplexität solcher Produkte im Vergleich zu Benchmarkindizes deutlich erhöhen. Diese Komplexität und die Transparenz variiert insbesondere auch je nach Fondsanbieter. Die DWS arbeitet vorwiegend mit dem Indexanbieter MSCI an Faktorindizes zusammen um ein hohes Maß an Transparenz und Repräsentativität zu bieten. Allgemein gilt aber: Faktor-ETFs sind auch nur für Investoren geeignet, die ein entwickeltes Verständnis der Finanzmärkte und der Fundamentalanalyse aufweisen.

Die DWS bietet eine breite Palette an Aktien-ETFs auf verschiedene Faktoren an, mit unterschiedlichen geographischen Schwerpunkten. Für den europäischen Aktienmarkt werden zum Beispiel ETFs auf die Faktoren Value9, Minimum Volatility10 (zum Beispiel Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) und Nebenwerte11 angeboten. Für den globalen Aktienmarkt bietet die DWS Investments auf die Faktoren Minimum Volatility12, Momentum13, Quality14 und Value15 an (zum Beispiel MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF), sowie verschiedene Dividenden16-ETFs.

Kurz „KGV“. Kennzahl, die den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu dem in einem bestimmten Zeitraum bestimmten oder erwarteten Gewinn pro Aktie setzt.Kurz „KBV“. Kennzahl, die den Kurs einer Aktien ins Verhältnis zum bilanziellen Buchwert eines Unternehmens pro Aktie setzt.Faktor, der Aktien anhand deren Kursschwankungen selektiert.Faktor, der Aktien anhand deren Werthaltigkeit bzw. Bewertung selektiert.Faktor, der Aktien anhand deren Kursentwicklung in einem bestimmten Zeitraum selektiert.Stärke des Gleichlaufs der Kurse verschiedener Wertpapiere.Quantitative Ansätze arbeiten bei der Aktienauswahl mit großen Datenmengen und mathematischen Formeln.Fundamentale Ansätze stellen Unternehmenskennzahlen in den Mittelpunkt der Aktenauswahl.Faktor, der Aktien anhand deren Marktbewertung selektiert.Faktor, der Aktien anhand deren Kursschwankungen selektiert.Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen.Faktor, der Aktien anhand deren Kursschwankungen selektiert.Faktor, der Aktien anhand deren Kursentwicklung in einem bestimmten Zeitraum selektiert.Faktor, der Aktien anhand spezifischer Qualitätskriterien selektiert.Faktor, der Aktien anhand deren Werthaltigkeit selektiert.Gewinnausschüttung von Unternehmen an ihre Anteilhaber (Aktionäre)