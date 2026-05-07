Antje Erhard: „Börse für alle. Immer.“ | Female Finance by gettex

Antje Erhard beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Börse, Märkten und Finanzthemen. Im Gespräch macht sie deutlich: Female Finance kann ein wichtiger Einstieg sein – sollte aber nicht das Endziel bleiben. Denn langfristig sollten Geldanlage, Altersvorsorge und Finanzbildung selbstverständlich auf Augenhöhe stattfinden – für Frauen und Männer gleichermaßen.

Besonders wichtig ist ihr der Blick auf die Altersvorsorge. Viele Frauen beginnen später mit dem Investieren oder bauen über ihr Erwerbsleben hinweg weniger Kapital auf. Genau deshalb sei es entscheidend, sich nicht allein auf andere oder auf spätere Lösungen zu verlassen, sondern früh Verantwortung für die eigenen Finanzen zu übernehmen. Grundlage dafür ist das gelieferte Interview-Transkript, das inhaltlich unter anderem Female Finance als Einstieg, Altersvorsorge, Eigenverantwortung und das Schlussmotiv „Börse für alle“ behandelt.