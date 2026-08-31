Birgit Wetjen: „Mehr mutige Frauen als Vorbilder“ | Female Finance by gettex
Von der männlichen Finanzpresse zum Frauenfinanzmagazin
Birgit Wetjen hat viele Jahre für die klassische Finanzpresse geschrieben – Capital, Börse Online, ntv. Dabei fiel ihr auf, dass ihre gut verdienenden Freundinnen ihr Geld einfach auf dem Konto liegen ließen und diese Medien überhaupt nicht lasen. Für Birgit ist Geld kein Statussymbol, sondern Freiheit. Und genau diese Freiheit wollte sie auch anderen Frauen zugänglich machen.
Die Finanzkrise als Wendepunkt
Den entscheidenden Anstoß gab die Finanzkrise. Eine Studie zeigte damals: Gut ausgebildete Männer investierten trotz der Krise in Aktien, weil sie die Zusammenhänge verstanden – Liquiditätskrise, sinkende Zinsen, Notenbanken öffnen die Schleusen. Frauen hingegen brachten ihr Geld in Sicherheit. Das Ergebnis war ein Moment der totalen Vermögensspreizung: Wer investiert blieb, verdiente massiv. Wer sein Geld auf dem Konto verwahrt hatte, verlor Hunderte Milliarden Euro an Kaufkraft. Birgits Reaktion: „Wir sind doch nicht blöder. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Wissen vermitteln.“
Keine rosanen Produkte – aber Role Models
Mit Courage hat Birgit ein Magazin geschaffen, das Finanzthemen so aufbereitet, dass sie verständlich und nahbar sind – ohne herablassend zu sein. Ein zentraler Baustein: Porträts von Frauen, die vorleben, dass man Karriere und Finanzen kann. Denn Frauen wollen nicht von Männern in schwarzen Anzügen belehrt werden. Sie brauchen Vorbilder, die zeigen, dass der Schritt an die Börse machbar ist.
Risikoavers am Anfang, vernünftig auf Dauer
Frauen, die sich noch nicht auskennen, sind oft sehr risikoavers. Aber wenn sie einmal angefangen haben, passiert etwas: Sie werden zunehmend begeistert, bleiben dabei und nehmen auch mehr Risiken – aber vernünftiger als viele Männer. Weniger Hin und Her, weniger Gier, dafür langfristige Strategie. Nicht sportlich im Sinne von kurzfristigen Prozenten, sondern nachhaltig im Sinne von Vermögensaufbau.
Birgits Botschaft
Frauen sind nicht blöder. Sie starten oft später, aber wenn sie einmal dabei sind, investieren sie mit Verstand und Ausdauer. Was es braucht, ist mehr Wissen, die richtige Ansprache und Frauen, die anderen Frauen Mut machen.