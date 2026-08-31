Birgit Wetjen: „Mehr mutige Frauen als Vorbilder“ | Female Finance by gettex

Den entscheidenden Anstoß gab die Finanzkrise. Eine Studie zeigte damals: Gut ausgebildete Männer investierten trotz der Krise in Aktien, weil sie die Zusammenhänge verstanden – Liquiditätskrise, sinkende Zinsen, Notenbanken öffnen die Schleusen. Frauen hingegen brachten ihr Geld in Sicherheit. Das Ergebnis war ein Moment der totalen Vermögensspreizung: Wer investiert blieb, verdiente massiv. Wer sein Geld auf dem Konto verwahrt hatte, verlor Hunderte Milliarden Euro an Kaufkraft. Birgits Reaktion: „Wir sind doch nicht blöder. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Wissen vermitteln.“