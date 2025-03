Interview mit Annchristin Jahnel, HSBC

Grundsätzlich rate ich immer zu mehr Mut und dazu die Berührungsangst abzulegen. Wir Frauen zeichnen uns ja häufig durch Sorgfalt aus. Heißt, oft sind wir sicherlich durch eine umfangreiche Recherche besser informiert als der ein oder andere Mann. Der Unterschied ist nur, dass wir uns den Sprung ins (gar nicht so kalte) Wasser nicht trauen. Also einfach mal mutig sein und sich langsam an das Thema herantasten.

Ich sage gerne: Vielleicht beim nächsten Shopping-Trip ein Kleidungsstück weniger kaufen und das Geld einfach mal für ein erstes Investment am Kapitalmarkt nutzen. Übung macht die Meisterin!