Interview mit Birgit Steinberger, Expertin für strukturierte Wertpapiere

Durch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten hat man auch in seitwärts laufenden, leicht fallenden oder leicht steigenden Märkten die Chance, Renditen zu erzielen. Außerdem kann ich das Investment an mein Risikoprofil anpassen und aus unterschiedlichen Laufzeiten auswählen – je nach persönlichem Anlagehorizont. Auf der anderen Seite trage ich mit dem Kauf eines strukturierten Wertpapiers ein Emittentenrisiko. Bedeutet: Wenn die herausgebende Bank zahlungsunfähig wird, ist ein Totalverlust möglich. Zudem bekommt man im Vergleich zum direkten Aktienkauf keine Dividenden ausgezahlt und nimmt oft nicht unbegrenzt an den Kursanstiegen des Basiswerts teil.