Interview mit Finanzbloggerin Lisa Osada von Aktiengram

Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, bei fallenden Kursen Ruhe zu bewahren – eine Fähigkeit, die ich allerdings erst durch eigene Crash- oder Krisenerfahrungen mit meinem selbst investierten Geld erworben habe. In solchen Situationen versuche ich, weniger auf den fallenden Depotwert zu schauen und mehr auf die Chancen, die sich möglicherweise bieten: Welche soliden Unternehmen gibt es jetzt zu attraktiven Preisen? Phasen starker Kursrückgänge sehe ich heute eher als Möglichkeit, bestehende Einzelpositionen oder auch ETFs aufzustocken oder neue, vielversprechende Unternehmen ins Depot aufzunehmen. Dabei beruhigt mich vor allem der Gedanke, dass sich an meinem jeweiligen ETF- oder Unternehmensanteil – also der Anzahl meiner Anteile – nichts verändert. Nur der Kurs auf dem Papier schwankt gerne vorübergehend einmal stark. Dieser Blickwinkel hilft mir, langfristig zu denken und auch in schwierigen Börsenphasen dabei zu bleiben. Regelmäßige Dividenden geben mir zusätzlich eine gewisse Stabilität in turbulenten Zeiten. Sie machen für mich greifbar, dass viele Unternehmen auch in schwierigen Phasen profitabel arbeiten und ihre Aktionäre am Erfolg beteiligen können. Zudem können Ausschüttungen reinvestiert werden, was dann bei niedrigen Kursen zu „mehr“ neuen ETF- oder Unternehmensanteilen führt.