Jessica Schwarzer: Von der Zockerin zur Investorin | Female Finance by gettex
Jessica Schwarzer hat Ende der 90er Jahre mit der T-Aktie angefangen und danach, wie sie selbst sagt, „gezockt wie eine Geisteskranke“ am Neuen Markt. Das hat sie viel Geld gekostet. Aber aus dieser Erfahrung ist eine langfristig denkende, strategische Investorin geworden – und eine leidenschaftliche Finanzjournalistin und Buchautorin, die andere auf ihrem Weg an die Börse begleitet.
Keine rosanen Fonds – aber eine andere Ansprache
Zum Thema Female Finance hat Jessica ihre Meinung geändert. Anfangs hielt sie spezielle Angebote für Frauen für überflüssig. Heute sagt sie: Es braucht keine pinkfarbenen ETFs oder spezielle Strategien, aber einen Raum, in dem Frauen sich austauschen, netzwerken und gegenseitig mit guten Ideen weiterbringen können. Denn Frauen gehen anders an Finanzen heran – langfristiger, mit breiterer Risikostreuung und strategischer. Und das ist nicht schlechter, sondern besser.
Einfach anfangen – statt das 30. Buch lesen
Was Frauen oft noch hindert? Sie recherchieren extrem viel, fuchsen sich tief rein, wissen alles über ETFs und Fonds – und kommen trotzdem nicht zum Handeln. Jessica bringt es auf den Punkt: Man kann das Thema auch zu Tode recherchieren. Irgendwann muss man einfach anfangen und ein Gefühl dafür bekommen, was es mit einem macht, Geld investiert zu haben.
Designer-Handtasche ja, ETF-Sparplan nein?
Bei Ausreden wird Jessica deutlich: Wer sich Designer-Handtaschen leistet, aber keinen Notgroschen und keinen ETF-Sparplan hat, bei dem ist etwas schief gelaufen. Man kann mit ganz kleinen Summen starten – 20 Euro im Monat reichen für den Anfang. Und statt morgens 5 Euro für den Kaffee to go auszugeben, lässt sich mit diesem Geld bereits investieren.
Frauen investieren besser – wenn sie erstmal anfangen
Die Fakten sprechen für sich: Frauen denken langfristiger, streuen das Risiko breiter und – das findet Jessica besonders spannend – behalten in Börsencrashs die Nerven deutlich besser als Männer. Kein überstürztes Hin und Her, keine Panik. Wenn Frauen einmal anfangen, sind sie sogar ein kleines bisschen besser als die Männer.
Jessicas Wunsch
Auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten möchte Jessica einmal im Jahr an die New Yorker Börse reisen, auf dem Parkett Videos drehen und spüren, wo das Herz der Finanzwelt wirklich schlägt.