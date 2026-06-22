Jessica Schwarzer: Von der Zockerin zur Investorin | Female Finance by gettex

Was Frauen oft noch hindert? Sie recherchieren extrem viel, fuchsen sich tief rein, wissen alles über ETFs und Fonds – und kommen trotzdem nicht zum Handeln. Jessica bringt es auf den Punkt: Man kann das Thema auch zu Tode recherchieren. Irgendwann muss man einfach anfangen und ein Gefühl dafür bekommen, was es mit einem macht, Geld investiert zu haben.