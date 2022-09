German Fund Championship 2023

Die nun anstehende Bewertung der firmenübergreifenden Fondsqualität erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings und bezieht alle gerateten Fonds einer Gesellschaft incl. eventuell zugehöriger Schwester- und Tochtergesellschaften mit ein. Die Bekanntgabe der „German Fund Champions 2023“ und die Übergabe der begehrten Trophäen erfolgt am 8.11.2022 im Rahmen eines kurzweiligen und informativen Award-Films, der über die Digital- und Printmedien der Partner einer großen und interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.

Bei den Publikumspreisen zeichnen die Nutzer von finanzen.net in diesem Jahr neben der beliebteste Fondsgesellschaft und dem beliebtesten ETF-Anbieter auch den beliebtesten

ETP-Anbieter aus.

„Die sich nun anschließende qualitative Bewertung der qualifizierten Gesellschaften, deren Ergebnisse wir am 8. November veröffentlichen werden, verschafft Anlegerinnen und Anlegern sehr effizient und fokussiert einen Überblick über die besten Anbieter in der jeweiligen Disziplin“, sagt Dr. Tobias Schmidt, CEO und Gründer der f-fex AG. „Neben all den anderen Informationen, die wir auf den Seiten von finanzen.net anbieten, gibt diese qualitativ hochwertige Analyse Anlegern – gerade in solch einem schwierigen Marktumfeld, wie wir es aktuell erleben – eine wichtige Orientierung bei der Auswahl von Fondsanbietern und Fonds“, ergänzt Lars Merle, CCO und Board Member bei finanzen.net.