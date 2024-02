German Fund Championship 2024

Die von f-fex und finanzen.net zum fünften Mal ausgerichtete Liga der Fondschampions vergibt den begehrten Titel an diejenigen Gesellschaften, die mit einer breit aufgestellten Fondspalette am besten mit den Geldern ihrer Kunden umgehen. Ziel des „German Fund Champions“ Konzepts ist es, Anlegern eine einfache und schnelle Orientierung bei der Auswahl von Fondsanbietern und Fonds in den Hauptanlageklassen zu geben.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere German Fund Champions League nun bereits zum fünften Mal in Folge bei Anlegern und Fondsgesellschaften auf großes Interesse stößt“, sagt Lars Merle, CCO und Board Member bei finanzen.net am Rande der gestrigen Veranstaltung. „Die Ergebnisse und Vielfalt der Gewinner in den einzelnen Kategorien, zeigen, dass es auch bei den Universalanbietern Kompetenzschwerpunkte gibt“, ergänzt Dr. Tobias Schmidt, CEO und Co-Founder der f-fex AG.

Für die Auswertung zu den German Fund Champions werden die wichtigsten Fondsgesellschaften im deutschen Fondsmarkt analysiert. Kriterien der Qualifikationsrunde sind dabei die Marktgröße und Marktabdeckung der Fondsgesellschaften sowie ihre Bedeutung für Privatanleger. Letztere wird über eine Analyse des Nutzungsverhalten der Leser und Nutzer von finanzen.net ermittelt. Die Bewertung zum „Champion“ erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings und bezieht volumengewichtet alle gerateten Fonds einer Gesellschaft inklusive eventuell zugehöriger Schwester- und Tochtergesellschaften ein. Der Publikumspreis für den beliebtesten Krypto-ETP Anbieter wird an die Gesellschaft verliehen, die das größte Interesse der Anleger und die meisten Zugriffe auf der Plattform finanzen.net für sich verbuchen konnte.

Weitere Informationen zu den German Fund Champions und der Finalfeier in Frankfurt sind auf dem Finanzportal finanzen.net und im dort eingerichteten Special „German Fund Champions 2024“ zu finden.