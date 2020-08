Das große Gold Special

Editorial

Liebe Anleger und Gold-Interessierte,

Gold gilt als der sichere Hafen in Krisenzeiten. Das Goldvorkommen ist nicht einmal selten, aber dennoch äußerst wertvoll. Auf der ganzen Welt wird der glänzende Rohstoff bis heute als Zahlungsmittel akzeptiert.

Mit dem Gold Special bieten wir Ihnen einen Überblick über die Entstehung, die Verbreitung bis hin zur Entwicklung des Rohstoffes Gold zum allseits akzeptierten Währungsgut. Ebenfalls geben wir einen Überblick welche Aspekte Sie bei der Investition in das Edelmetall beachten sollten.

In das beliebte Edelmetall kann man auf verschiedenste Art und Weise investieren. Von der physischen Anschaffung der Goldbarren, bis hin zur Partizipation an der Entwicklung des Preises durch Wertpapiere gibt es ein breites Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Welche Anlageform für Sie die passende ist und in welcher Menge der Rohstoff in Ihr Depot wandern soll, finden sie Informationen in unserem Gold Special.

Ebenfalls informieren wir sie über die Möglichkeiten und Risiken die ein Goldinvestment mit sich bringt.

Erfolgreiche Investments wünscht Ihnen,

Ihre finanzen.net Redaktion