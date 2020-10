Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro

Der digitale Vermögensverwalter Oskar bietet ab jetzt Vermögenswirksame Leistungen mit Indexfonds an. Verbraucher können ihr Geld vom Chef in einen Sparplan packen, der die Mittel automatisch in sechs Indexfonds packt, die weltweit anlegen. Anders als bei der Konkurrenz fallen keine fixen Gebühren an. Ein Prozent der Anlagesumme wird für die Dienstleistung berechnet. Hinzu kommen noch die Gebühren für die Indexfonds, die im Durchschnitt bei 0,14 Prozent liegen.