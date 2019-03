11.800 zeitweise geschafft – DAX® an entscheidenden Marken - Zertifikate Aktuell vom 20.03.2018

Video wird geladen...

20.03.2019 16:43:00

Der DAX® an entscheidenden Marken. Sowohl nach oben wie nach unten ist einiges an "Luft". Ein internationaler Vergleich zeigt: Die Erholung des DAX® im Jahr 2019 ist eher durchschnittlich, doch er ist an wichtigen Marken angekommen. Die Frage lautet: Make or break? Anlageexperte Matthias Hüppe von HSBC im Gespräch mit Antje Erhard von der Aktionär TV zu den Szenarien. ►Weitere Infos: http://www.hsbc-zertifikate.de

