Fußball-Keeper machen Fehler, Trader auch - Wie können letztere diese vermeiden?

20.04.2018 16:41:00

Fußball-Keeper und Stürmer einerseits und Anleger andererseits haben einiges gemeinsam. Sie sind nicht immer ganz rational. Es mag Unterschiede geben, ob Manuel Neuer im Tor der Bayern steht oder jemand in der zweiten Liga hält – und so gibt es auch zwischen uns Anlegern natürlich Unterschiede. Doch welche Fehler passieren den meisten von uns und warum? Wie kann man diese vermeiden kann, darüber spricht Antje Erhard von Der Aktionär TV mit Matthias Hüppe von HSBC auf der Invest in Stuttgart. ►Weitere Infos: http://www.hsbc-zertifikate.de

