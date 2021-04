EURO STOXX 50® und S&P 500®: Diese Marken sind jetzt wichtig - Zertifikate Aktuell vom 15.04.2021

15.04.2021 16:09:00

In der letzten Zeit hat man immer wieder auf neue Rekorde beim DAX® geblickt. Aber auch die Rallye an der Wall Street blieb im Fokus der Anleger. Der Euro Stoxx 50® ist in der Wahrnehmung der Anleger oft nicht so präsent. Sollte sich das ändern? Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei der HSBC, nimmt die Charttechnik beim Euro Stoxx 50® unter die Lupe. Was aktuell außerdem nach der jüngsten Rekordjagd beim S&P 500® noch drin ist, mehr dazu in der vollständigen Sendung. ►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6058HFFv4 ►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter http://grp.hsbc/6059HFFvf #eurostoxx #sp500 #trading

