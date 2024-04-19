Dein Depot.
Investiere bei finanzen.net ZERO ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) in Aktien, ETFs, Kryptos oder Sparpläne.
Eröffne jetzt Dein Depot beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025) und spare bei jedem Trade!
Extra lange Handelszeiten
Du kannst Wertpapiere an Werktagen von 07:30 bis 23:00 Uhr handeln. Kryptowährungen sind rund um die Uhr handelbar (24/7).
ECHTE KRYPTOS. 24/7 HANDELN.
Handle die 59 wichtigsten Kryptowährungen. Deine Kryptowerte werden in Deutschland verwahrt.
Aktiensparpläne
Investiere ab 1 Euro Sparrate in die beliebtesten Aktien.
Bruchstückhandel
Investiere einen beliebigen Betrag in Deine Lieblingsaktien.
Mit Geldmarkt-ETFs und iBonds-ETFs von hohen Zinsen profitieren.
Schweizer Aktien handeln
Bei ZERO kannst Du Schweizer Aktien handeln
Darum lohnt sich ein finanzen.net ZERO Depot für Dich:
Einfacher gehts nicht
Unsere Kunden lieben die einfache und übersichtliche Oberfläche und bewerten unsere Apps mit 4,7 Sternen. ZERO ist deshalb für Anfänger und Profis geeignet.
Kein Mindestordervolumen
Handle Aktien, ETFs, Fonds, Optionsscheine, Zertifikate und Kryptos ohne Mindestordervolumen in beliebiger Höhe.
Top Konditionen
Handle alle Wertpapiere ohne Ordergebühren, Depotgebühren, Fremdkostenpauschalen (zzgl. marktüblicher Spreads und bei Kleinstorders 1€ Mindermengenzuschlag). Die Ordergebühren übernehmen unsere Handelspartner für Dich.
Aktien, ETFs, Sparpläne, Krypto
Wir bieten Dir über 900.000 Aktien, Fonds, Zertifikate und natürlich auch ETFs, Sparpläne und Kryptowährungen.
Flexible Handelszeiten
Bei ZERO handelst Du Wertpapiere werktags von 7:30–23:00 Uhr und samstags von 14:00–19:00 Uhr – Kryptowährungen sogar 24/7.
Höchste Sicherheit
Deine Wertpapiere werden in Deinem persönlichen Bankdepot verwahrt. Dein Konto ist durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.
In 4 Schritten zu Deinem Depot
Das sagen unsere Kunden
Karl O.
Das Preis-Leistung-Verhältnis ist optimal. Dafür bekommt man Alles Wichtige an Aktien, Fonds und vor allen Dingen ETF. Die Dienstleistung wird ständig erweitert. Ich bin sehr zufrieden.
Tine Z.
Toller Broker, einfach, übersichtlich und bei einem Ordervolumen von mindestens 500 Euro ohne Gebühren – so macht das Traden Spaß. Auch Kryptos kann man ohne extra Gebühren handeln.
Gottfried K.
Einfache und faire Handelsplattform mit regelmässigen News zu aktuellem Tagesgeschehen der Depots und Börsen. Ich kann es nur weiterempfehlen!
im App-Store und bei GooglePlay
KEINE ORDERGEBÜHREN, NUR SPREADS
EINFACH, TRANSPARENT und GÜNSTIG
ZERO heißt: Du handelst nicht nur maximal einfach, sondern auch ohne Ordergebühren. Die Ordergebühren übernehmen unsere Handelspartner für Dich. Es fallen lediglich marktübliche Spreads und bei Kleinstorders ein Mindermengenzuschlag von 1€ an. Mehr Informationen im Preis-Leistungsverzeichnis.
Aktien & Etfs
Mehr als 8.500 Aktien aus 52 Ländern und über 2.000 ETFs von namhaften Partnern wie iShares, DWS Xtrackers, Vanguard – alle handelbar über die Börse gettex.
Ordertypen
Neben den Standard-Ordertypen Limit und Stop bieten wir auch die Profi-Ordertypen Stop-Limit, TSL (Trailing Stop Loss) und OCO (One cancels Other) an.
Aktien- und ETF-Sparpläne
Du möchtest langfristig Vermögen aufbauen und dafür regelmäßig ein festes Monatsbudget investieren? Bereits ab 1 Euro Sparrate kannst Du Sparpläne auf alle wichtigen Aktien, Indizes, Fonds und Rohstoffe wählen – natürlich ohne Ordergebühren und ohne Mindermengenzuschlag (zzgl. marktüblicher Spreads).
Echte Kryptos
Handle ganz einfach die 59 wichtigsten Coins wie Bitcoin, Ether, Ripple. Verwahrt und reguliert in Deutschland. Rund um die Uhr und auch am Wochenende. Außerdem über 50 Krypto-ETPs von z.B. Coinshares und 21Shares, die teilweise auch ein Staking der wichtigsten Kryptos ermöglichen.
Optionsscheine & Zertifikate
Egal, ob du long oder short gehen willst und wie risikobereit Du bist, bei uns findest Du für jede Strategie eine große Auswahl an Derivaten von unseren Partnern Goldman Sachs, HSBC Deutschland, Morgan Stanley, UniCredit, UBS und Vontobel.
Fonds
Wir bieten Dir eine große Auswahl an professionell gemanagten Fonds von unterschiedlichen, renommierten Gesellschaften wie DWS, Flossbach von Storch oder Fidelity – alle ohne Ausgabeaufschlag über die Börse gettex.
Starte Deinen Vermögensaufbau
Mehr als 10.000 AKTIEN- und ETF-Sparpläne
Schon ab 1 Euro Sparrate im Monat kannst Du alle wichtigen Aktien, Indizes, Fonds, Rohstoffe und Kryptowährungen besparen. Empfohlen von Finanztip.de – natürlich ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads).
FAQ
Wir eröffnen nur Einzelkonten für volljährige Privatpersonen. Die Eröffnung eines Firmenkontos bieten wir nicht an. Darüber hinaus benötigst Du ein Konto in Europa (SEPA), das als Referenzkonto für Ein- und Auszahlungen genutzt werden kann.
Wir eröffnen nur Einzelkonten für volljährige Privatpersonen mit einer Meldeadresse in einem EU-Staat oder der Schweiz.
Eine Depoteröffnung nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Weniger als 20 Minuten dauert durchschnittlich der Prozess für Erfassung und Legitimierung. Die Eröffnung erfolgt dann innerhalb von drei Bankarbeitstagen.
Für das Depot fallen keine laufenden Kosten an.
Deine Wertpapiere liegen in Deinem persönlichen Bankdepot, das Verrechnungskonto wird ebenfalls für Dich persönlich bei der Baader Bank eröffnet. Vermögen auf dem Verechnungskonto ist bis 100.000 Euro über die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert. Darüber hinaus gibt es den Schutz durch den Einlagensicherungsfonds des Bundes deutscher Banken.
Die meisten Broker (auch die, die zusätzlich von Ihren Kunden Gebühren verlangen) erhalten Zahlungen von Banken oder Market Makern mit denen sie handeln. Ggf. erhalten sie zusätzlich Zahlungen von den Produktherstellern, z.B. Fondsgesellschaften. Durch unsere sehr geringe Kostenstruktur aufgrund des hohen Automatisierungs- und Digitalisierungsgrades können wir uns ausschließlich über diese Zahlungen finanzieren und benötigen keine zusätzlichen Gebühren von unseren Kunden.
Da die finanzen.net zero GmbH keine eigene Banklizenz besitzt, übernimmt die Baader Bank die Konto- und Depotführung.
Teilnahmebedingungen Startbonus2026
- Prämienberechtigt sind Neukunden, die sich im Zeitraum vom 30.01.2026 bis einschließlich 28.02.2026 registrieren und in den vergangenen sechs Monaten keine Kunden von finanzen.net zero waren.
- Der Promo-Code „Startbonus2026“ muss während der Registrierung eingegeben werden. Eine nachträgliche Berücksichtigung ist nicht möglich. Die Baader Bank AG ist nicht dazu verpflichtet, für eine geworbene Person ein finanzen.net zero Depot zu eröffnen. Bei einer Nichteröffnung entsteht für den Werber kein Anspruch auf die Prämie.
- Um die Prämie zu erhalten, müssen innerhalb von 45 Tagen nach der Registrierung mindestens 5 Wertpapier-Transaktionen durchgeführt werden. Dabei zählen Käufe und Verkäufe von Aktien, ETFs, Fonds, Derivaten oder Kryptowährungen. Ausführungen von Sparplänen werden nicht berücksichtigt.
- Maßgeblich für die Teilnahme ist das Datum der Registrierung unter https://mein.finanzen-zero.net/depot-eroeffnen/registrieren oder in der finanzen.net zero App.
- Sobald die Teilnahmebedingungen erfüllt sind, wird die Aktie innerhalb von ca. 8 Wochen auf das finanzen.net zero Depot übertragen.
- Die Aktie wird zufällig ausgewählt. Die Verteilung erfolgt wie folgt (bezogen auf 1.000 Kunden):
- 5 × BioNTech-Aktien
- 10 × Apple-Aktien
- für Registrierungen bis einschließlich 31.01.2026:
- 985 × Commerzbank-Aktien
- Für Registrierungen ab dem 01.02.2026:
- 985 x finanzen.net MSCI World ETF (ISIN: FR001400YYJ0)
- finanzen.net zero behält sich vor, anstelle der Aktie oder des ETF-Anteils den entsprechenden Geldwert des Wertpapiers zum Übertragungszeitpunkt (Schlusskurs, Handelsplatz: gettex) auszuzahlen.
Weitere Hinweise
- Die Prämie wird nur einmal pro Kunde gewährt und ist nicht mit anderen Aktionen oder Promo-Codes kombinierbar.
- Die Aktion kann jederzeit ohne Ankündigung beendet oder für die Zukunft angepasst werden, insbesondere zur Berücksichtigung geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen.
- Mitarbeiter der finanzen.net zero GmbH,der finanzen.net GmbH, der TraderFox GmbH,der Fidelitas BidCo GmbH, der Donau Capital Wertpapier GmbH sowie der Baader Bank AGsind von der Teilnahme ausgeschlossen.
- finanzen.net zero übernimmt keine Haftung für steuerliche Folgen, die sich aus der Teilnahme am Programm ergeben. Teilnehmer sollten sich bei Bedarf von einem Steuerberater beraten lassen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.