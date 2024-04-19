Eröffne bis 28. Februar Dein Depot und wir schenken Dir einen Anteil am neuen Finanzen.net MSCI World ETF. Mit etwas Glück erhältst Du eine Biontech- oder Apple-Aktie (Wert ca. 95 Euro bzw. 215 Euro; Stand: 30.01.2026).

Wichtig: Gib den Promocode „Startbonus2026″ bei Deiner Registrierung ein!