Die meisten Broker (auch die, die zusätzlich von Ihren Kunden Gebühren verlangen) erhalten Zahlungen von Banken oder Market Makern mit denen sie handeln. Ggf. erhalten sie zusätzlich Zahlungen von den Produktherstellern, z.B. Fondsgesellschaften. Durch unsere sehr geringe Kostenstruktur aufgrund des hohen Automatisierungs- und Digitalisierungsgrades können wir uns ausschließlich über diese Zahlungen finanzieren und benötigen keine zusätzlichen Gebühren von unseren Kunden.