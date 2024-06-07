Aktion zur Fußball EM 2024
Jedes Tor
ein Volltreffer!
Eröffne jetzt Dein kostenloses Depot bei ZERO und erhalte 75 € Startguthaben!
Wichtig: Gib den Promo-Code „EM2024“ bei der Registrierung ein!
Zu den Teilnahmebedingungen.
Und so funktionierts:
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Einfacher gehts nicht
Unsere Kunden lieben die einfache und übersichtliche Oberfläche. Zero ist deshalb für Anfänger und Profis geeignet!
Top Konditionen
Handle alle Wertpapiere ohne Ordergebühren, Depotgebühren, Fremdkostenpauschalen (zzgl. marktüblicher Spreads und bei Kleinstorders 1€ Mindermengenzuschlag). Die Ordergebühren übernehmen unsere Handelspartner für Dich.
Kein Mindestordervolumen
Handle Aktien, ETFs, Fonds, Optionsscheine, Zertifikate und Kryptos ohne Mindestordervolumen in beliebiger Höhe.
Aktien, ETFs, Sparpläne, Krypto
Wir bieten Dir über 900.000 Aktien, Fonds, Zertifikate und natürlich auch ETFs, Sparpläne und Kryptowährungen.
ClimatePartner-zertifiziert
Wir gleichen unsere CO2 Emissionen im Geschäftsbetrieb durch finanzielle Unterstützung von Klimaschutzprojekten aus. Zertifiziert durch ClimatePartner.
Höchste Sicherheit
Deine Wertpapiere werden in Deinem persönlichen Bankdepot verwahrt. Dein Konto ist durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN SPARPLAN Gewinnspiel
Die finanzen.net zero GmbH führt im Zeitraum vom 14.06.2024 bis zum 14.07.2024 eine Aktion durch. Im Rahmen der Aktion erhält jeder Neukunde, der sich im Aktionszeitraum mit dem Promo-Code „EM2024“ registriert, ein Startguthaben von 25 €, das sich um 5 € für jedes offizielle Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 erhöht.
- Prämienberechtigt sind Neukunden, die sich nach dem 13.06.2024 bis zum 14.07.2024 registrieren und in den vergangenen 6 Monaten kein Kunde bei finanzen.net zero waren.
- Bei der Registrierung muss der Promo-Code „EM2024“ eingegeben werden.
- Das Startguthaben beträgt 25 € plus 5 € für jedes offizielle Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. Tore, die nach der offiziellen Spielzeit (90 Min. + ggf. Nachspielzeit) im Elfmeterschießen erzielt werden, werden nicht mitgezählt. Das Startguthaben kann pro Kunde maximal 75 € betragen. (Update: Da die deutsche Nationalmannschaft 11 Tore in der EM 2024 geschossen hat, wird der maximale Bonus von 75 € ausgezahlt.)
- Um die Prämie zu erhalten, müssen innerhalb von 45 Tagen nach dem Finale in Berlin am 14.07.2024 mindestens 5 Wertpapier-Transaktionen durchgeführt werden (Käufe und Verkäufe von Aktien, ETFs, Fonds, Derivaten oder Kryptowährungen. Ausführungen von Sparplänen zählen nicht). Für die Prämie ist das Datum der Depoteröffnung unter https://mein.finanzen-zero.net/depot-eroeffnen/registrieren maßgeblich.
- Zur steuerlichen Behandlung der Prämie frage bitte Deinen Steuerberater.
- Das Startguthaben wird bis zum 15.09.2024 und nur einmal pro Kunde ausgezahlt. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
- Die Aktion kann ohne Ankündigung beendet oder für die Zukunft modifiziert werden.
- Die Mitarbeiter der finanzen.net zero GmbH, Donau Capital Wertpapier GmbH und Baader Bank AG sind ausgeschlossen
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.