Die finanzen.net zero GmbH führt im Zeitraum vom 14.06.2024 bis zum 14.07.2024 eine Aktion durch. Im Rahmen der Aktion erhält jeder Neukunde, der sich im Aktionszeitraum mit dem Promo-Code „EM2024“ registriert, ein Startguthaben von 25 €, das sich um 5 € für jedes offizielle Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 erhöht.

Prämienberechtigt sind Neukunden, die sich nach dem 13.06.2024 bis zum 14.07.2024 registrieren und in den vergangenen 6 Monaten kein Kunde bei finanzen.net zero waren. Bei der Registrierung muss der Promo-Code „EM2024“ eingegeben werden. (Update: Da die deutsche Nationalmannschaft 11 Tore in der EM 2024 geschossen hat, wird der maximale Bonus von 75 € ausgezahlt.) Das Startguthaben beträgt 25 € plus 5 € für jedes offizielle Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. Tore, die nach der offiziellen Spielzeit (90 Min. + ggf. Nachspielzeit) im Elfmeterschießen erzielt werden, werden nicht mitgezählt. Das Startguthaben kann pro Kunde maximal 75 € betragen. Um die Prämie zu erhalten, müssen innerhalb von 45 Tagen nach dem Finale in Berlin am 14.07.2024 mindestens 5 Wertpapier-Transaktionen durchgeführt werden (Käufe und Verkäufe von Aktien, ETFs, Fonds, Derivaten oder Kryptowährungen. Ausführungen von Sparplänen zählen nicht). Für die Prämie ist das Datum der Depoteröffnung unter https://mein.finanzen-zero.net/depot-eroeffnen/registrieren maßgeblich. Zur steuerlichen Behandlung der Prämie frage bitte Deinen Steuerberater. Das Startguthaben wird bis zum 15.09.2024 und nur einmal pro Kunde ausgezahlt. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Die Aktion kann ohne Ankündigung beendet oder für die Zukunft modifiziert werden. Die Mitarbeiter der finanzen.net zero GmbH, Donau Capital Wertpapier GmbH und Baader Bank AG sind ausgeschlossen Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.