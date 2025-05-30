Das Kinderdepot von ZERO​

  Keine Depot- oder Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads).
  Preissieger bei Stiftung Warentest (12/25).
Das KinderDepot von finanzen.net ZERO

Früh vorsorgen. clever investieren. entspannt zurücklehnen.

Ob Ausbildung, Auslandsjahr oder das erste eigene Zuhause: Mit dem Kinderdepot legst Du schon heute den Grundstein für die finanzielle Zukunft Deines Kindes. Ganz einfach, sicher und digital.

🪙 Sparen ab 1 € im Monat

Perfekt für jedes Budget – auch kleine Beträge entfalten über die Jahre große Wirkung.

📱 Einfach & digital

Kinderdepot in wenigen Minuten online eröffnen – komplett papierlos.

💸 Keine Depot- oder Kaufgebühren

Investiere gebührenfrei – Es fallen lediglich marktübliche Spreads und bei Kleinstorders ein Mindermengenzuschlag von 1€ an. Mehr Informationen im Preis-Leistungsverzeichnis.

👨‍👩‍👧 Du verwaltest – das Kind profitiert

 Als Elternteil steuerst Du das Depot, das Vermögen gehört Deinem Kind.

📈 Langfristiger Vermögensaufbau

Je früher Du startest, desto stärker der Zinseszinseffekt.

🏦 Sicher

Verlässliche Depotführung mit deutscher Einlagensicherung.

Das sagen unsere Kunden

Karl O.

Das Preis-Leistung-Verhältnis ist optimal. Dafür bekommt man Alles Wichtige an Aktien, Fonds und vor allen Dingen ETF. Die Dienstleistung wird ständig erweitert. Ich bin sehr zufrieden.

Tine Z.

Toller Broker, einfach, übersichtlich und bei einem Ordervolumen von mindestens 500 Euro ohne Gebühren – so macht das Traden Spaß. Auch Kryptos kann man ohne extra Gebühren handeln.

Gottfried K.

Einfache und faire Handelsplattform mit regelmässigen News zu aktuellem Tagesgeschehen der Depots und Börsen. Ich kann es nur weiterempfehlen!

FAQ

Das Kinderdepot ist ein Wertpapierdepot, das speziell für Kinder gedacht ist. Du als Elternteil eröffnest und verwaltest es – das Guthaben gehört aber Deinem Kind.

Ein Kinderdepot kann derzeit ab dem Zeitpunkt beantragt werden, an dem die Steuernummer des Kindes vorliegt, in der Regel kurz nach der Geburt.

Die Eröffnung ist aktuell bis zu einem Alter von 16 Jahren möglich.

Ja, das Kinderdepot läuft auf den Namen Deines Kindes. Deshalb kannst Du zusätzlich vom steuerlichen Grundfreibetrag für Kinder profitieren – unabhängig vom Freistellungsauftrag, den Du für Dich selbst nutzt.

Sobald die im Koalitionsvertrag angekündigte Frühstart-Rente gesetzlich umgesetzt ist, planen wir, das Kinderdepot auch mit staatlicher Förderung anzubieten.

👉 Das Kinderdepot kannst Du aber schon jetzt ohne Förderung nutzen und von allen Vorteilen profitieren.

ETFs und Fonds – keine Einzelaktien, Derivate und keine Kryptowährungen.

Nein, es gibt keine Depotgebühren und keine Kosten für Sparpläne. Es fallen lediglich marktübliche Spreads und bei Kleinstorders ein Mindermengenzuschlag von 1€ an. Mehr Informationen im Preis-Leistungsverzeichnis.

Ja, damit ein Kinderdepot eröffnet werden kann, müssen alle sorgeberechtigten Personen (in der Regel beide Elternteile) ein eigenes Depot bei finanzen.net ZERO besitzen. Das ist aus rechtlichen Gründen erforderlich, da beide Sorgeberechtigten der Depoteröffnung zustimmen müssen.
Ja, pro Kind kann ein eigenes Kinderdepot eröffnet werden – so kannst Du gezielt für jedes Kind sparen.
Du verwaltest das Depot bis zur Volljährigkeit Deines Kindes. Danach geht es automatisch in den Besitz Deines Kindes über.