Das Kinderdepot von ZERO
So schnell geht’s: In 5 Schritten zum Kinderdepot
Das KinderDepot von finanzen.net ZERO
Früh vorsorgen. clever investieren. entspannt zurücklehnen.
🪙 Sparen ab 1 € im Monat
📱 Einfach & digital
Kinderdepot in wenigen Minuten online eröffnen – komplett papierlos.
💸 Keine Depot- oder Kaufgebühren
Investiere gebührenfrei – Es fallen lediglich marktübliche Spreads und bei Kleinstorders ein Mindermengenzuschlag von 1€ an. Mehr Informationen im Preis-Leistungsverzeichnis.
👨👩👧 Du verwaltest – das Kind profitiert
Als Elternteil steuerst Du das Depot, das Vermögen gehört Deinem Kind.
📈 Langfristiger Vermögensaufbau
Je früher Du startest, desto stärker der Zinseszinseffekt.
🏦 Sicher
Verlässliche Depotführung mit deutscher Einlagensicherung.
Das sagen unsere Kunden
Karl O.
Das Preis-Leistung-Verhältnis ist optimal. Dafür bekommt man Alles Wichtige an Aktien, Fonds und vor allen Dingen ETF. Die Dienstleistung wird ständig erweitert. Ich bin sehr zufrieden.
Tine Z.
Toller Broker, einfach, übersichtlich und bei einem Ordervolumen von mindestens 500 Euro ohne Gebühren – so macht das Traden Spaß. Auch Kryptos kann man ohne extra Gebühren handeln.
Gottfried K.
Einfache und faire Handelsplattform mit regelmässigen News zu aktuellem Tagesgeschehen der Depots und Börsen. Ich kann es nur weiterempfehlen!
im App-Store und bei GooglePlay
FAQ
Das Kinderdepot ist ein Wertpapierdepot, das speziell für Kinder gedacht ist. Du als Elternteil eröffnest und verwaltest es – das Guthaben gehört aber Deinem Kind.
Ein Kinderdepot kann derzeit ab dem Zeitpunkt beantragt werden, an dem die Steuernummer des Kindes vorliegt, in der Regel kurz nach der Geburt.
Die Eröffnung ist aktuell bis zu einem Alter von 16 Jahren möglich.
Sobald die im Koalitionsvertrag angekündigte Frühstart-Rente gesetzlich umgesetzt ist, planen wir, das Kinderdepot auch mit staatlicher Förderung anzubieten.
👉 Das Kinderdepot kannst Du aber schon jetzt ohne Förderung nutzen und von allen Vorteilen profitieren.
ETFs und Fonds – keine Einzelaktien, Derivate und keine Kryptowährungen.
Nein, es gibt keine Depotgebühren und keine Kosten für Sparpläne. Es fallen lediglich marktübliche Spreads und bei Kleinstorders ein Mindermengenzuschlag von 1€ an. Mehr Informationen im Preis-Leistungsverzeichnis.