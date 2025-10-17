Am Wochenende hast du endlich Zeit für dein Depot – und jetzt kannst Du sie auch wirklich nutzen!

Mit ZERO handelst Du erstmals Aktien, ETFs und Fonds auch am Wochenende: Passe Positionen an, nutze Chancen, verkaufe oder kaufe nach – ganz ohne bis Montag zu warten.

ZERO gehört zu den ersten deutschen Brokern, die echten Wertpapierhandel am Wochenende ermöglichen.

ZERO steht für maximale Flexibilität, unschlagbare Konditionen, eine enorme Produktauswahl sowie eine erstklassige Web- und App-Erfahrung – alles, was du für modernes Investieren brauchst.