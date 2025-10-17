Wertpapiere am Wochenende handeln
Kursbewegende Ereignisse passieren oft am Wochenende. Bei ZERO kannst Du darauf schon samstags von 14-19 Uhr und nicht erst am Montag reagieren. Das kann ein entscheidender Vorteil sein.
🕒 Handel auch am Wochenende
Samstags 14–19 Uhr (CET).
💡 Volle Flexibilität:
⚡ Sofortige Ausführung per Preis-Anfrage (RFQ)
📊 Aktien, ETFs und Fonds handelbar
🏦 Sicher
Verlässliche Depotführung mit deutscher Einlagensicherung.
Wochenendhandel
Am Wochenende hast du endlich Zeit für dein Depot – und jetzt kannst Du sie auch wirklich nutzen!
Mit ZERO handelst Du erstmals Aktien, ETFs und Fonds auch am Wochenende: Passe Positionen an, nutze Chancen, verkaufe oder kaufe nach – ganz ohne bis Montag zu warten.
ZERO gehört zu den ersten deutschen Brokern, die echten Wertpapierhandel am Wochenende ermöglichen.
ZERO steht für maximale Flexibilität, unschlagbare Konditionen, eine enorme Produktauswahl sowie eine erstklassige Web- und App-Erfahrung – alles, was du für modernes Investieren brauchst.
Handel auch am Wochenende – samstags von 14 bis 19 Uhr
Das sagen unsere Kunden
Karl O.
Das Preis-Leistung-Verhältnis ist optimal. Dafür bekommt man Alles Wichtige an Aktien, Fonds und vor allen Dingen ETF. Die Dienstleistung wird ständig erweitert. Ich bin sehr zufrieden.
Tine Z.
Toller Broker, einfach, übersichtlich und bei einem Ordervolumen von mindestens 500 Euro ohne Gebühren – so macht das Traden Spaß. Auch Kryptos kann man ohne extra Gebühren handeln.
Gottfried K.
Einfache und faire Handelsplattform mit regelmässigen News zu aktuellem Tagesgeschehen der Depots und Börsen. Ich kann es nur weiterempfehlen!
im App-Store und bei GooglePlay
FAQ
Der Handel ist samstags von 14:00 bis 19:00 Uhr (CET) geöffnet.
An folgenden Wochenenden im Jahr 2026 findet kein Handel statt (z. B. aufgrund von Feiertagen oder Wartungsfenstern):
17.01.2026 Kein Handel
04.04.2026 Kein Handel
23.05.2026 Kein Handel
03.10.2026 Kein Handel
26.12.2026 Kein Handel
Zu außerplanmäßigen Ausfällen des Wochenendhandels kann es in Einzelfällen kommen.
Sollte dies der Fall sein, informieren wir in der App.
Am Wochenende sind ausgewählte Aktien, ETFs und Fonds handelbar.
Bei Kryptowährungen ändert sich nichts – sie können wie gewohnt rund um die Uhr gehandelt werden.
👉Die vollständige Liste aller am Wochenende handelbaren Instrumente findest du hier: https://mein.finanzen-zero.net/handelbare-produkte?wt=true.
Alle handelbaren Aktien, ETFs und Fonds sind auf der jeweiligen Instrumentenseite eindeutig gekennzeichnet.
Am Wochenende findet der Handel außerbörslich (OTC) über die Baader Bank statt.
Das bedeutet:
Du stellst eine Preisanfrage (RFQ – Request for Quote) für ein bestimmtes Instrument und eine Stückzahl.
Du erhältst ein persönliches Preisangebot in Echtzeit.
Du entscheidest, ob du zum angebotenen Preis handelst oder ablehnst.
So handelst du auch bei geschlossenen Börsen sicher und transparent.
RFQ steht für „Request for Quote“ – also eine Preisanfrage.
Statt eine Market-Order zu platzieren, erhältst du zunächst ein konkretes Preisangebot vom Market Maker (Baader Bank).
Dieses Angebot ist nur für kurze Zeit gültig (Quote-Gültigkeit).
Wenn es abläuft, kannst du einfach einen neuen Preis anfragen.
Der angezeigte Preis ist immer der finale Ausführungspreis – es kommt kein zusätzlicher Spread dazu. Nur bei Orders unter 500 € fällt wie gewohnt eine Mindermengenpauschale an.
Für den Wochenendhandel gelten einige Besonderheiten:
- Keine Kinderdepots
- Kein Bruchstückhandel
- Keine Derivate
- Keine Limits und Stop-Orders – Diese können aber wie gewohnt für den regulären Börsenhandel platziert werden.
- Kein Livekurs im Orderscreen – angezeigt wird der letzte Börsenkurs vom Freitag zur Orientierung
- Der tatsächliche Preis wird erst mit der Preisanfrage (RFQ) angezeigt
Um den Wochenendhandel in der finanzen.net ZERO iOS App nutzen zu können, benötigst Du mindestens iOS 16.0 als Betriebssystemversion.
Bitte überprüfe in den iPhone-Einstellungen, ob ein Update verfügbar ist, und installiere gegebenenfalls die aktuelle iOS-Version.
Für Android-Nutzer gibt es keine Einschränkungen – der Wochenendhandel steht dort ohne Versionsvorgabe zur Verfügung.