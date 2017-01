Das beste Produkt finden: Top-Aktienanleihen-Tool

Aktienanleihen sind gefragt. Auf der Suche nach attraktiven Renditen entdecken immer mehr Anleger die verzinsten Wertpapiere mit Aktienbezug. Die Emittenten bringen unzählige neue Aktienanleihen auf den Markt, die von den Anlegern mit Begeisterung angenommen werden. Alleine bei Vontobel wurden von Januar bis August 2013 rund 6.600 Aktienanleihen emittiert.

Bei finanzen.net gibt es daher mit dem Top Aktienanleihen-Tool eine besonders schnelle Produktsuche, die Ordnung in den Produktdschungel bringen und dadurch zu mehr Anlageerfolg verhelfen soll.

Hier gehts direkt zum Top Aktienanleihen-Tool

Mit unserem Top Aktienanleihen-Tool finden Sie die attraktivsten Aktienanleihen so einfach und schnell wie noch nie! In einer Tabelle unterhalb der Suchmaske finden Sie zur ersten Orientierung in einem Marktüberblick die 20 aktuell wichtigsten Basiswerte und sieben verschiedene Voreinstellungen für Ihre Suche nach den aktuell erzielbaren Maximalrenditen. Sie haben in der Tabelle auch die Möglichkeit, die Sortierung der maximalen Renditen Ihren Interessen entsprechend zu verändern und so zum Beispiel nach Laufzeit und Strikeabstand oder auch der 30-tägigen Volatilität zu sortieren. So sehen Sie schnell, wo es im Rahmen Ihrer Risikobereitschaft die attraktivsten Renditechancen gibt.

Haben Sie einen interessanten Renditewert gefunden, gelangen Sie durch einfaches Anklicken auf eine Ergebnisseite, die die Einstellungen aus dem Top Aktienleihen Tableau übernommen hat und Ihnen eine Ergebnistabelle mit den aktuellen Top Aktienanleihen liefert. Die Sortierung der Ergebnisse erfolgt dabei jeweils nach der Maximalrendite p.a..

Natürlich können Sie jetzt die Ergebnisse noch weiter eingrenzen und deren Anzahl verknappen, indem Sie die Laufzeit spezifischer eingrenzen oder die für Sie in Betracht kommenden Emittenten auswählen. Am Ende wählen Sie das für Sie im Gesamtkontext von Laufzeit, Maximalrendite und Emittentenqualität attraktivste Produkt aus und Ihre Produktsuche ist abgeschlossen.

In der Box "Beliebte Suchen" bieten wir Ihnen außerdem einige Quicklinks an, mit denen Sie ebenfalls sehr schnell auf vielgesuchte Ergebnisseiten gelangen. Besondere Erwähnung verdienen dabei die letzten Zeilen, die basiswertübergreifende Top Aktienanleihen Quicklinks für beispielsweise alle DAX- oder MDAX-Einzelwerte bereitstellen. Natürlich können Sie in den Basiswerteinstellungen auch selbst Ihre Suche auf verschiedene Basiswerte ausdehnen bzw. eingrenzen. Als Beispiel dient hierfür ein Link zu Top Aktienanleihen auf deutsche Banken und Versicherungswerte aus DAX und MDAX, die einen Abstand zum Strike von mindestens 5 Prozent und eine Restlaufzeit von 9 bis 12 Monaten haben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Top Aktienanleihen-Tool und bei Ihrem Investment in Aktienanleihen.