Vermögenswirksame Leistungen in einen Fonds-Sparplan anlegen

Millionen von Arbeitnehmern haben ein Anrecht auf Vermögenswirksamen Leistungen (VL), die Sie beispielsweise in einen VL-Sparplan einzahlen lassen können. Ein Fonds-Sparplan stellt für die Anlage Ihrer VL eine attraktive Anlageoption dar, denn das Investment in Fonds ermöglicht Ihnen eine breite Risikostreuung, da das Vermögen auf mehrere Wertpapiere aufgeteilt wird.

Was sind Vermögenswirksame Leistungen?

• VL oder auch bekannt als VwL sind Geldleistungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, die zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlt werden können und dabei unterstützen sollen, ein Vermögen aufzubauen.

• Der Anspruch auf Vermögenswirksame Leistungen ist im Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt.

• Der Höchstbetrag liegt bei 40 Euro im Monat, den der Arbeitgeber für VL bezahlt. Die Summe kann je nach Vertrag durch den Arbeitnehmer selbst aufgestockt werden.

• Die Leistungen werden direkt vom Arbeitgeber auf das Anlagekonto des Arbeitnehmers überwiesen. Sofern die Rate selbst aufgestockt wird, wird der Betrag ebenfalls direkt vom Gehalt abgezogen und auf das Depot überwiesen.

• Der Staat fördert VL-Fondssparpläne durch die Arbeitnehmersparzulage.

• Die Laufzeit des VL-Sparplans beträgt sieben Jahre. Ein VL-Vertrag unterliegt einer Sperrfrist von ca. 7 Jahren, unterteilt in die Ansparphase (sechs Jahre, in dieser Zeit wird einbezahlt) und in die Ruhephase (max. 11 Monate). Die Sperrfrist ist der gesetzlich festgelegte Zeitraum, in dem Ihre Anteile im Wertpapier-Sparvertrag für VL festgelegt sind.

Anlegen und VL-Sparen

Im finvesto Depot für VL können Sie Ihre Fondsanteile sicher und günstig verwahren. Das Besondere: Bei finvesto können Sie Ihre Vermögenswirksamen Leistungen auch in ETFs investieren.

Über die finanzen.net-Fondssuche können Sie aus einer Vielzahl an VL-fähigen Fonds wählen.