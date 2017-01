Solactive Global Family Owned Companies Total Return Index

Noch relativ neu am Markt ist der Solactive Global Family Owned Companies Total Return Index, den der Indexanbieter, die Solactive AG mit Sitz in Frankfurt am Main, am 25. September 2015 bei einem Stand von 100 Punkten ins Leben rief. Als Grundlage für das ausgeklügelte Barometer dient das Aktienuniversum des Global Family Business Index (siehe Punkt 3). Insgesamt befinden sich 50 internationale Unternehmen in dem Index. Aus regionaler Sicht sind die USA mit einem Anteil von 36,6 Prozent das Schwergewicht. An zweiter Stelle folgt Kanada mit gut einem Fünftel, während 8,7 Prozent der Mitglieder ihren Firmensitz in der Schweiz haben. Derzeit befinden sich außerdem drei Unternehmen aus Deutschland in der Auswahl: Beiersdorf, Henkel und Merck.

Abbildung: Länderaufteilung des Solactive Global Family Owned Companies Total Return Index

Quelle: Solactive AG, Stand: 27.07.2016

Musterbeispiel Roche

Am Beispiel von Roche lässt sich anschaulich darstellen, wie erfolgreich ein Familienunternehmen sein kann. Der weltgrößte Hersteller von Krebsmedikamenten wurde bereits 1896 von Fritz Hoffmann-La Roche gegründet und ist heute noch in Besitz der Erben. In der Neuzeit glänzt Roche mit seinen beiden Geschäftsfeldern Pharma und Diagnostics. So ist der Konzern im Bereich der Krebsmedizin weltweit führend. Die erfolgreiche Strategie spiegelt sich auch in der langfristigen Umsatz- und Gewinnentwicklung wider. Seit 2001 legten die Erlöse um knapp zwei Drittel zu, der operative Gewinn konnte sich innerhalb dieses Zeitraums sogar mehr als verdreifachen. Auch die Aktionäre werden stets am Erfolg beteiligt. Bei der 2016 ausgeschütteten Dividende handelte es sich um die 29. Erhöhung in Folge.

Abbildung: Roche Ebitda-Entwicklung in CHF Mrd.

Quelle: Roche

Abbildung: Roche Kursverlauf 10 Jahre