Im Interview: Stefan Riße

Ein bisschen was zu Ihrer Person: Wie kamen Sie zum Trading und welche Erfahrungen haben Sie mit dem Trading gemacht?

Ich habe relativ früh damit angefangen - um genau zu sein, war dies mit 17 beim Planspiel Börse der Sparkassen. Nicht lange danach folgten dann auch die erste Aktie von IBM sowie der erste Kontakt mit Derivaten. Seit her setze ich mich mit dem Thema "Swing Trading" auseinander. Dies bedeutet, dass ich, anders als beim "Day-Trading", teilweise Positionen über mehrere Wochen halte.

Und warum haben Sie sich für Social Trading entschieden?

Ich finde das Thema "Social Trading" extrem spannend! Ich glaube auf Grund der bisherigen Entwicklung, dass Social Trading in Zukunft eine äußerst wichtige Rolle spielen wird. Wer glaubt, dass die heute 15-25 Jährigen und die ihnen nachfolgenden Generationen noch in die Bank gehen, um sich beraten zu lassen, der wird sich gewaltig täuschen! Was schon heute eine unglaublich wichtige Rolle für jene Generation spielt, sind: Ratings, Rankings, Transparenz und der Community-Gedanke! Wer als Anbieter im Bereich des Investments diesen Trend bisher verschlafen hat, sollte schnell umdenken.

Nun handeln Sie ja seit September 2014 bei ayondo. Wieso haben Sie sich für diesen Anbieter entschieden?

Ich glaube, ayondo ist die Plattform mit dem größten Potential im deutschsprachigen Raum, da einfach die Eckpunkte stimmen! Es müssen zwar noch an der einen oder anderen Stelle Dinge optimiert werden, jedoch bin ich überzeugt, dass ayondo auf dem richtigen Weg ist. Dabei helfen u.a. Management-Entscheidungen, wie die Absicherung der Kundengelder bis zu einer Höhe von 500.000 GBP oder die Abschaffung der Nachschusspflicht. Damit ist praktisch kein Emittentenrisiko mehr vorhanden und es wird ermöglicht auch größere Summen bei ayondo anzulegen.

Heißt es nicht: "Wissen ist Macht!" Nun setzt ayondo ja stark auf das Ziel: Transparenz. Transparenz bedeutet doch auch, dass Sie Teile Ihres Wissen an die Community abgeben, oder? Was springt dabei denn für Sie heraus?

Einerseits muss man sagen, dass stimmt theoretisch! Andererseits nutze ich einen Algorithmus, der zusammen mit einem langjährigen Kollegen und Freund programmiert wurde. Es ist äußerst schwierig diesen zu imitieren. Zudem belohnt ayondo die Top Trader damit, dass wir eine Beteiligung am Spread, sprich einem Anteil am angelegten Kapital, erhalten. Nicht zuletzt steigt auch die Beteiligung mit steigender Karrierestufe.

Sie haben Ihre eigene Strategie über Jahre entwickelt. Welche Strategie verfolgen Sie bei ayondo? Wie häufig handeln Sie und welche Produkte stehen bei Ihnen im Vordergrund?

Ich verfolge schon seit Jahren eine diskretionäre Handelsstrategie, die sich an wichtigen quantitativen Indikatoren orientiert. Eine Performance von 56% spricht dabei für sich! Wie man sieht, klappt es bei ayondo und ich bin sehr zufrieden damit. Im Fokus stehen dabei Stimmungsindikatoren. Diese werden dann in dem von mir angesprochenen Algorithmus eingebaut, der mir dann zum richtigen Zeitpunkt Signale weitergibt, um zu handeln. Die Order gebe ich dann manuell ein. Die Produkte, die dabei im Vordergrund stehen, sind: S&P500, Dow Jones als auch der Dax im Bereich der Indizes, Öl und Gold aus dem Bereich der Rohstoffe sowie 5 Währungspaare und zwar der Euro, Schweizer Franken, Yen, Britisches Pfund und Kanadische Dollar jeweils gegenüber dem US-Dollar.

Da Sie ja im Bereich Social Trading als Signalgeber agieren, wäre es äußerst spannend zu erfahren, was Sie einem Neuling bei ayondo empfehlen würden? Stellen Sie sich vor, Sie beginnen heute ihrer Tradingkarriere. Wie würden Sie vorgehen?

Ein Ziel des Traders bei ayondo ist es, in eine der höheren Karriererestufen zu kommen, um so auch mehr Follower zu generieren. Ich würde in erster Linie meine Handelsstrategie mehr auf die langfristig nachhaltige Orientierung zuschneiden. Dies wäre z.B. möglich, indem kleinere Hebel gewählt werden. Weitere hilfreiche Tipps und Informationen finden sich u.a. in den angebotenen Webinaren sowie auf der Homepage von ayondo. An dieser Stelle möchte ich auch mein Webinar: "Gib Ihm SauRiß" erwähnen. Dieses Webinar, mit satirischem Charakter, informiert über aktuelle Themen und analysiert Top Trader und Strategien auf eine einmalige Art und Weise.

Eine letzte Frage noch: Bei einem Interview im Bezug zu Social Trading haben Sie sich als eine Art: "Social Trading Botschafter" vorgestellt. Wie kann man das verstehen?

Um ehrlich zu sein, kam der Gedanke ganz zufällig. Die Börsenlegende André Kostolany, zu dem mich eine enge Freundschaft verband, hat sich damals als: "Wanderprediger der Börse" bezeichnet. Wie mein Börsenziehvater zuvor, spreche ich nun von mir selbst als: "Social Trading Botschafter", da ich das Thema in die Öffentlichkeit trage und auch Kollegen aus dem Bereich der Vermögensverwaltung animiere, sich dem Thema zu öffnen.

