Menschen und Algorithmen in der Geldanlage

Die Geldanlage ist kein Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine. So wie Präzisionscomputer Chirurgen bei Operationen unterstützen, können Algorithmen auch bei der Geldanlage Menschen in ihren Entscheidungen unterstützen.

Ohne Frage können Algorithmen mit einer Geschwindigkeit Informationen auswerten, von der Menschen nur träumen können. Ein guter Fondsmanager nutzt diese Maschinen als Werkzeug. Er überlässt ihnen aber nicht komplett das Ruder, wenn es darum geht zu entscheiden, welche Werte er ins Portfolio nimmt. Denn dabei spielen nicht nur öffentlich zugängliche Fakten und Zahlen eine Rolle, sondern viel Erfahrung, Eindrücke und Informationen aus dem persönlichen Gespräch mit Firmenlenkern.

Eine Kombination aus Mensch und Maschine bietet das Hybrid Fidelity Wealth Expert, das für seine Kunden weltweit in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Experten - hauseigene und externe Finanzprofis* mit tiefer Marktkenntnis - haben dazu verschiedene strategische Portfolios konstruiert. Die Portfoliostruktur orientiert sich an der Risikobereitschaft des einzelnen Kunden. Algorithmen sind dabei ein Werkzeug, die das tun, was sie am besten können: blitzschnell rechnen. Die Entscheidungen treffen die Fondsmanager.

* Die FIL Fondsbank nutzt für Fidelity Wealth Expert die Fonds-Expertise unserer Kapitalverwaltungsgesellschaft FIL Fund Management (Ireland) Limited und die Portfoliomanagement-Expertise der FIL Investments International Limited.

