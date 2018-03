Digitalisierung

Das Vordringen digitaler Technologien in alle Lebensbereiche und die Nutzung digitaler Medien als allgegenwärtige Technik sind längst nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.

Für Unternehmen aller Branchen hat die Entwicklung der Digitalisierung Auswirkungen auf die Ansprüche ihrer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Gleichzeitig wandeln sich Arbeitsabläufe, Berufsbilder, Dienst-leistungen, Produkte, Werkzeuge und Kontrollmöglichkeiten. Aber auch im Finanzdienstleistungssektor sehen sich etablierte Unternehmen einer zusätzlichen Konkurrenz durch Internetfirmen gegenüber. Es entsteht ein neues Wettbewerbsumfeld, in das branchenfremde, technologiegetriebene Akteure eintreten und mit alternativen, innovierten Geschäftsmodellen Marktanteile erobern. Der Megatrend des vernetzten Konsumenten und die Onlinefähigkeit rund um die Uhr sind Realität geworden und haben die Kundenerwartungen und Qualitäts-wahrnehmungen nachhaltig verändert.

Auch der Fondsvertrieb verlangt nach einer Antwort auf die Herausforderungen des Digitalen Zeitalters.

Transparenz

Die Situation scheint aus einer alten und vergessenen Zeit zu sein: Der Kunde sitzt am Schreibtisch des persönlichen langjährigen Bank- oder Sparkassenberaters und möchte sein angespartes Bausparguthaben möglichst rentabel, jederzeit verfügbar und ohne Risiko wieder anlegen. Er wüsste aber nicht genau was, da es so viele Möglichkeiten gibt und ob er - sein Berater - ihm nicht helfen könne. In der Regel konnte dieser Licht ins Dunkle bringen und für den Kunden eine vermeintlich gute Lösung finden. Diese zwar oftmals eine bankenfarbliche Prägung hatten, aber für den Kunden zufriedenstellend war.

Warum konnten - auch finanzaffine - Kunden früher eher selten abwägen, ob ein Finanzprodukt seinen Erwartungen und Bedürfnissen entspricht?

Es gibt sicherlich einige Antworten auf die Frage, aber ein sehr zentrales Thema ist die Transparenz der am Markt zur Verfügung stehenden Angebote und deren Zugänglichkeit bzw. jederzeitigen Verfügbarkeit. War es früher für "Nicht-Profis" schlicht unmöglich einen klaren Überblick zu gewinnen, so hat der technologische Wandel extreme disruptive Evolutionssprünge verzeichnen können.

Entstanden ist dabei eine ganz neue sowie in der Wichtigkeit zunehmende Zielgruppe der Selbstentscheider. Diese setzen hohe Ansprüche in die richtige und zeitaktuelle Qualität der Informationen, welche leicht auffindbar und vergleichbar sein sollten. Ebenfalls ist die Omnikanalfähigkeit auf allen Endgeräten selbstverständlich. Die Mischung aus der Lukrativität und den Ansprüchen der Zielgruppe lassen den Fondsvertrieb hellwach Entwicklungen verfolgen, um nicht vom Markt abgehängt zu werden.

