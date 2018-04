Trends im Fondsvertrieb

2018 beginnt vertriebsseitig aus Fondssicht mit einem Paukenschlag: MiFID II, Investmentsteuerreformgesetz und PRIIPs sind zu beachten. Zudem setzt auch die zunehmende Digitalisierung neue Trends im Fondsvertrieb.

So individuell die Fondsprodukte sind, so heterogen gestalten sich die Herausforderungen für den Vertrieb in 2018. Eine besondere Rolle nimmt dabei die Lieferkette von Daten ein. Von der Kapitalverwaltungsgesellschaft bis zum Anleger müssen die Informationen aus den gesetzlichen Vorschriften geliefert werden. Darüber hinaus wurden Verkaufsdokumente aller Fonds angepasst. Doch führen die Änderungen auch zum Erfolg? Wird der Anleger mehr geschützt und informiert?

Bisher steht fest: es handelte sich um einen bürokratischen Kraftakt mit Nachwehen.

Ganz nebenbei ändert sich auch das Marktumfeld: Buzzwords sind Execution-only oder BigData. Die Digitalisierung bietet neue Chancen am Markt. Es steigt die Transparenz, befeuert durch MiFID II. Die Vergleichbarkeit der Fonds nimmt auch im WorldWideWeb zu. Neue Herausforderungen liegen in der Vernetzung von Datenschutz und Darstellungsvorgaben durch die Gesetzgeber.

Fondsinitiatoren der Drittfonds der IPConcept (Luxemburg) S.A. haben sich intensiv mit den Trends im Vertrieb auseinandergesetzt.

Trend Investmentfonds: aktives Management versus passives Management.

"Aktives Management mit passiven Fonds ist kein Widerspruch, sondern die logische Konsequenz." (Marco Herrmann, FIDUKA-Depotverwaltung GmbH in München).

Trend neue Gesetze: das Regulatorik-Rad dreht sich weiter.

"MiFID II ist ein Bürokratie-Monster, das für den Anleger kaum nennenswerte Vorteile bringt." (Marco Herrmann, FIDUKA-Depotverwaltung GmbH in München).

"MiFID II Research hat uns nicht überrascht: wir kaufen nicht ein, sondern führen unseren eigenen Maschinenraum" (Marcel Maschmeyer, Paladin Asset Management in Hannover).

Trend Digitalisierung: first mover oder early adopter.

First Mover: "Mit boerse.de kommen wir aus der digitalen Welt und sind damit first mover - was wir seit 1994 dort gelernt haben, haben wir in das Fondskonzept mit eingebracht." (Oliver Garn, BCDI GmbH in Rosenheim).

Bildquelle: IPConcept