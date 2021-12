Chancen aktiv nutzen

Von Aktien und Anleihen über Fonds bis hin zu Zertifikaten – wer sich mit den verschiedenen Arten von Wertpapieren beschäftigt und sich Wissen über ihre Funktionsweise aneignet, macht viel richtig. Denn bei Wertpapierinvestments haben Anleger besonders vielfältige Möglichkeiten, ihre persönliche Geldanlage erfolgreich selbst in die Hand zu nehmen.

Dabei spielen vor allem die eigene Marktmeinung, die individuelle Renditeerwartung und Risikobereitschaft sowie der zeitliche Anlagehorizont eine wichtige Rolle. Wenn sich der Anleger über diese Punkte im Klaren ist, kann er aus einem breiten Spektrum von Papieren die passenden Produkte auswählen.

Das ist jedoch nur der erste Schritt. Um Anlageziele tatsächlich zu erreichen, ist oft auch aktives Handeln sinnvoll. Denn Wertpapiere, die sich jederzeit flexibel an der Börse kaufen und verkaufen lassen, erlauben ein wirksames Risikomanagement. Außerdem lassen sich auch die Chancen gezielt ausnutzen, die sich durch Bewegungen an den Finanzmärkten bieten. Das gilt insbesondere für eine kurzfristigere Perspektive, aber auch bei einer weiter in die Zukunft gerichteten Anlagestrategie.