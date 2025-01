German Fund Championship 2025

Frankfurt am Main, 23. Januar 2025 – Die Sieger der German Fund Champions League 2025 stehen fest. Bei der kurzweiligen Finalfeier zum Jahresauftakt in Frankfurt am Main wurden gestern die begehrten Champion-Trophäen überreicht. Pro Kategorie wurden jeweils drei Gesellschaften ausgezeichnet. Die Nutzer des größten deutschen Finanzportals finanzen.net haben darüber hinaus den beliebtesten Krypto-ETP Anbieter gekürt.

Champions in der Kategorie Aktienfonds wurden Amundi Asset Management, J.P. Morgan Asset Management und Union Investment. Bei den Rentenfondsanbietern holten Deka Investment, Generali Investments und PIMCO den begehrten Champions-Titel. In der Kategorie Mischfonds konnten sich Allianz Global Investors, BlackRock Investment Management und DJE Kapital gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Sieger in der Kategorie ESG/Nachhaltigkeit wurden Deka Investment, LBBW Asset Management und Union Investment. Den Champion-Titel in der Kategorie ETFs holten sich State Street Global Advisors, UBS Asset Management und Vanguard Asset Management. Zum beliebtesten Krypto-ETP Anbieter haben die Nutzer von finanzen.net den Anbieter Xtrackers by DWS gewählt.