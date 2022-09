Ja, es handelt sich bei dem bei Ordererteilung angezeigten Preis nicht um garantierte Quotes oder Preise. Der Handel von Kryptowerten erfolgt an nicht regulierten Märkten, die keine vergleichbare Markttiefe haben wie Märkte, an denen z.B. Wertpapiere gehandelt werden (z.B. staatlich regulierte Börsen). Bei den Kryptowerten handelt es sich um eine junge Assetklasse. Es kann in Folge von eingeschränkter oder geringer Liquidität, starken Kursbewegungen der Kryptowerte oder anderen Markteinflüssen wie z.B. großen Orders zu deutlichen Abweichungen zwischen dem indikativen Preis, der bei der Ordererteilung angezeigt wird, und dem Preis der tatsächlichen Ausführung kommen (so genanntes Slippage). Dies kann dazu führen, dass Kryptowerte zu einem höheren Preis gekauft werden als dem indikativen Preis, mit der Folge, dass der Kunde einen höheren Geldbetrag für die gekauften Kryptowerte aufwenden muss als er bei Orderabgabe kalkuliert hat. Umgekehrt kann dies auch dazu führen, dass bei dem Verkauf von Kryptowerten ein niedriger Preis erzielt wird als der indikative Preis, mit der Folge, dass der Kunde einen niedrigeren Geldbetrag für die verkauften Kryptowerte erhält als er bei Orderaufgabe kalkuliert hat. Gerade bei großen Orders des Kunden kann der absolute Betrag der Mehrkosten/bzw. Mindereinnahmen groß sein (auch bei niedrigen prozentualen Abweichungen des indikativen Preises zu dem Preis, zu den letztendlich ausgeführt wurde).