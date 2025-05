Gold ist seit Jahrtausenden ein Symbol für Beständigkeit, Wert und Sicherheit. Doch was sich in der Vergangenheit bewährt hat, steht in der Gegenwart unter neuen Vorzeichen: Der Bedarf an Gold steigt – gleichzeitig wird die Neugewinnung immer schwieriger, teurer und belastender für die Umwelt. In diesem Spannungsfeld wird eine Ressource immer wichtiger: Altgold.

Was früher als altes Schmuckstück in der Schublade verschwand, entwickelt sich heute zu einem zentralen Rohstoff in der globalen Goldwirtschaft. Und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren noch deutlich verstärken.