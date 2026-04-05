Altersvorsorgedepot: staatlich gefördert EFT-Sparen

Das Wichtigste in Kürze

Das Altersvorsorgedepot startet am 1. Januar 2027 und löst die gescheiterte Riester-Rente ab. Erstmals kannst du staatlich gefördert direkt in ETFs investieren, ohne teuren Versicherungsmantel.

startet am 1. Januar 2027 und löst die gescheiterte Riester-Rente ab. Erstmals kannst du staatlich gefördert direkt in ETFs investieren, ohne teuren Versicherungsmantel. Die Förderung ist einkommensunabhängig : 50 Cent pro eingezahltem Euro bis 360 Euro im Jahr, danach 25 Cent bis 1.800 Euro. Maximale Grundzulage: 540 Euro pro Jahr.

: 50 Cent pro eingezahltem Euro bis 360 Euro im Jahr, danach 25 Cent bis 1.800 Euro. Maximale Grundzulage: 540 Euro pro Jahr. Für Familien gibt es bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind jährlich – bereits ab 25 Euro Eigenbeitrag im Monat. Der Staat verdoppelt bis zu dieser Grenze jeden Euro.

jährlich – bereits ab 25 Euro Eigenbeitrag im Monat. Der Staat verdoppelt bis zu dieser Grenze jeden Euro. In der Ansparphase fallen keine Steuern auf Kapitalerträge an. Auch Umschichtungen zwischen Fonds sind steuerfrei.

an. Auch Umschichtungen zwischen Fonds sind steuerfrei. Es gibt keine Beitragsgarantie : Du trägst das Kapitalmarktrisiko, profitierst dafür aber von historisch deutlich höheren Aktienrenditen.

: Du trägst das Kapitalmarktrisiko, profitierst dafür aber von historisch deutlich höheren Aktienrenditen. Drei Sonderförderungen ergänzen das System: 200 Euro Startbonus für unter 25-Jährige, 175 Euro Geringverdiener-Bonus und erstmals Förderung für alle Selbstständigen.

ergänzen das System: 200 Euro Startbonus für unter 25-Jährige, 175 Euro Geringverdiener-Bonus und erstmals Förderung für alle Selbstständigen. Mit der Frühstart-Rente zahlt der Staat für Kinder ab 6 Jahren 10 Euro monatlich in ein eigenes Depot – bis zur Volljährigkeit. Start 2026 für Jahrgang 2020, ab 2029 weitere Jahrgänge. Aus 1.440 Euro Förderung können bis zur Rente rund 28.800 Euro werden.

Was ist das Altersvorsorgedepot?

Das Altersvorsorgedepot ist ein staatlich gefördertes Wertpapierdepot, das speziell für die private Altersvorsorge konzipiert wurde. Du zahlst regelmäßig Geld ein, zum Beispiel monatlich per Sparplan, und investierst in ETFs, Fonds oder Staatsanleihen. Dafür erhältst du Zulagen vom Staat sowie Steuervorteile.

Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Riester-Produkten: Du entscheidest selbst, wie dein Geld angelegt wird, allerdings innerhalb einer gesetzlich definierten Positivliste. Und anders als bei fondsgebundenen Rentenversicherungen gibt es keinen teuren Versicherungsmantel, der an deiner Rendite frisst.

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Das Sparen funktioniert in zwei Phasen:

Ansparphase (während des Erwerbslebens): Du zahlst ein, dein Geld wird investiert und wächst durch Rendite und den Zinseszinseffekt. Kapitalertragsteuern fallen in dieser Phase nicht an.

Auszahlphase (ab Rentenbeginn): Du bekommst regelmäßig Geld ausgezahlt, entweder als befristeter Auszahlplan oder als lebenslange Rente. Erst jetzt wird besteuert.

Warum wird die private Altersvorsorge jetzt reformiert?

Die 2002 eingeführte Riester-Rente gilt heute weitgehend als gescheitert. Drei Konstruktionsfehler haben dazu geführt:

Die Beitragsgarantie zwang Anbieter, das Geld überwiegend in Anleihen statt Aktien zu investieren. Bei Niedrigzinsen bedeutete das: kaum Rendite.

Hohe Kosten von typischerweise 2 bis 3 Prozent pro Jahr fraßen einen großen Teil der ohnehin mageren Erträge auf.

Komplizierte Förderregeln mit einkommensabhängigen Mindestbeiträgen sorgten dafür, dass viele Sparer nicht die volle Zulage erhielten, oft ohne es zu merken.

Das Ergebnis: Mehr als jeder vierte der rund 15 Millionen verbliebenen Riester-Verträge wurde inzwischen gekündigt oder stillgelegt. Das Altersvorsorgedepot soll diese Probleme lösen. Internationale Vorbilder wie der 401(k)-Plan in den USA oder die dritte Säule in der Schweiz zeigen, dass kapitalmarktbasierte Altersvorsorge mit staatlicher Förderung funktionieren kann.

Wann kommt das Altersvorsorgedepot?

Das Altersvorsorgedepot startet zum 1. Januar 2027. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf im Dezember 2025 beschlossen, die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben sich im März 2026 auf die letzten Details geeinigt und die Förderung nochmals deutlich angehoben. Der Bundestag stimmt am 26. März 2026 in 2. und 3. Lesung ab. Anbieter können dann ab Anfang 2027 Altersvorsorgedepots vertreiben. Die behördliche Zertifizierung wird nachgelagert per Stichprobe durchgeführt, um eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen.



💡 Gut zu wissen Die Förderung fließt erst ab dem Tag, an dem Geld eingezahlt wird. Wer keine Zulagen verschenken will, kann sich bei finanzen.net/zero/altersvorsorgedepot/ schon jetzt kostenlos vormerken lassen und gehört am 1. Januar 2027 zu den Ersten, die ihr Depot eröffnen.

Wer kann ein Altersvorsorgedepot eröffnen?

Berechtigt sind alle Pflichtversicherten der gesetzlichen Rentenversicherung: Angestellte, Beamte und rentenversicherungspflichtige Selbstständige. Neu seit der Koalitionseinigung: Auch alle anderen Selbstständigen werden in den Kreis der Förderberechtigten aufgenommen. Damit können erstmals auch Freelancer, Unternehmer und Freiberufler ohne Rentenversicherungspflicht das Altersvorsorgedepot nutzen.

Anbieter dürfen Banken, Neobroker, Fondsgesellschaften und Versicherungen sein. Alle Produkte müssen vom Bundeszentralamt für Steuern zertifiziert werden.

⚠️ Wichtig Das Altersvorsorgedepot ist kein normales Depot. Du kannst weder bestehende ETF-Anteile aus einem privaten Depot übertragen noch frei jedes beliebige Wertpapier kaufen. Du zahlst Geld ein und investierst es nach den gesetzlichen Vorgaben.

So funktioniert die staatliche Förderung

Die Förderung des Altersvorsorgedepots ist radikal vereinfacht gegenüber Riester: Du erhältst eine beitragsproportionale Zulage für jeden eingezahlten Euro, völlig unabhängig von deinem Einkommen. Das komplizierte System einkommensabhängiger Mindesteigenbeiträge, an dem viele Riester-Sparer gescheitert sind, entfällt komplett. Durch die Koalitionseinigung fällt die Förderung nochmals deutlich höher aus als im ersten Entwurf.

Altersvorsorgedepot Rechner

Deine Angaben Monatliche Sparsumme ? EUR/Monat Das entspricht 1.200 EUR pro Jahr. ⚠️ Ab 150 EUR/Monat bzw. 1.800 EUR/Jahr gibt es keine zusätzliche Förderung. Der Mehrbeitrag fließt ungefördert ins Depot. Anzahl Kinder (mit Kindergeld) ? Kinder Jahreseinkommen (brutto) ? EUR Geburtsjahr ? Jahr Renteneintrittsalter ? Jahre Daraus ergibt sich automatisch eine Spardauer von 30 Jahren. Spardauer manuell statt über Renteneintrittsalter festlegen Szenarien Renteneintritt 60 65 67 69 Bei Klick wird die manuelle Spardauer aus dem gewählten Renteneintrittsalter berechnet. Spardauer ? Jahre Optionale Einstellungen Angenommene Rendite ? % p.a. Inflation ? % p.a. Effektivkosten ? % p.a. Zurücksetzen Förderung berechnen 👋 Jetzt vormerken, um die maximale Fördersumme zu erhalten Deine jährliche Gesamtförderung Depotwirksame Förderung Steuerlicher Zusatzvorteil Gesamteinzahlung ins Depot Berufseinsteiger-Bonus 📊 Detailaufschlüsselung der Förderung Dein Eigenbeitrag + Grundzulage (bis 360 €: 50¢/€) + Grundzulage (361–1.800 €: 25¢/€) + Kinderzulage ( 0 berücksichtigte Kind(er)) + Berufseinsteiger-Bonus + Zusätzlicher Steuervorteil (Günstigerprüfung) = Gesamteinzahlung ins Depot Vermögensentwicklung über 30 Jahre Geschätztes Endvermögen Inflationsbereinigt (heutige Kaufkraft) Davon staatliche Förderung (gesamt) Netto-Rendite nach Kosten 💡 Hinweis: Die Vermögensrechnung verwendet die angenommene Rendite abzüglich Effektivkosten. Zusätzlich wird das Endvermögen inflationsbereinigt dargestellt, um die Kaufkraft in heutigen Euro besser einschätzen zu können. Rechtlicher Hinweis: Dieser Rechner dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die berechneten Werte basieren auf vereinfachten Annahmen (insb. die Günstigerprüfung ist eine Näherung) und können von der tatsächlichen Förderung abweichen. Für verbindliche Auskünfte wende dich bitte an einen Steuerberater oder die zuständige Zulagenstelle.

Wie hoch ist die Grundzulage?

Die Grundzulage ist zweistufig aufgebaut:

Stufe 1 (bis 360 Euro Eigenbeitrag): Für jeden eingezahlten Euro bekommst du 50 Cent vom Staat. Bei 360 Euro ergibt das 180 Euro Zulage.

Stufe 2 (361 bis 1.800 Euro): Für jeden weiteren Euro gibt es 25 Cent. Bei vollen 1.800 Euro kommen nochmal 360 Euro dazu.

Die maximale Grundzulage beträgt damit 540 Euro pro Jahr. Der Mindestbeitrag liegt bei 120 Euro jährlich (10 Euro monatlich).

Eigenbeitrag pro Jahr Zulagensatz Zulage Summe im Depot Förderquote 120 € (Mindestbeitrag) 50 Cent/€ 60 € 180 € 50 % 360 € 50 Cent/€ 180 € 540 € 50 % 1.200 € 50 + 25 Cent/€ 390 € 1.590 € 33 % 1.800 € (Förderhöchstgrenze) 50 + 25 Cent/€ 540 € 2.340 € 30 %

Wie hoch sind die Kinderzulagen?

Für jedes Kind mit Kindergeldbezug gibt es bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind und Jahr. Durch die Koalitionseinigung wird diese Summe bereits bei einem Eigenbeitrag von 25 Euro im Monat erreicht. Bis zu dieser Grenze verdoppelt der Staat für jedes Kind jeden eingezahlten Euro. Im ersten Entwurf waren dafür noch 100 Euro monatlich nötig. Familien mit mehreren Kindern profitieren überproportional.

Rechenbeispiel: Katrin ist angestellt, hat zwei Kinder und zahlt 1.200 Euro pro Jahr in ihr Altersvorsorgedepot ein.

Katrins Förderung im Detail Eigenbeitrag 1.200 € Grundzulage (360 × 0,50 + 840 × 0,25) + 390 € Kinderzulage Kind 1 (max. 300 €) + 300 € Kinderzulage Kind 2 (max. 300 €) + 300 € Summe im Depot 2.190 € Förderquote (Zulagen / Eigenbeitrag) 83 %

Katrin zahlt also 1.200 Euro aus eigener Tasche, bekommt aber 990 Euro vom Staat obendrauf. In ihrem Depot landen insgesamt 2.190 Euro. Die Förderquote beträgt 83 Prozent.

Wie die Förderung bei verschiedenen Lebenssituationen aussieht

Die folgende Tabelle zeigt drei typische Profile und wie sich die Förderung jeweils zusammensetzt:

Tim Single, 32 Jahre, zahlt Maximum ein Katrin Angestellte, 2 Kinder Sascha Alleinerziehend, 3 Kinder, Teilzeit Eigenbeitrag p.a. 1.800 € 1.200 € 300 € Grundzulage 540 € 390 € 150 € Kinderzulage — 600 € 900 € Zulagen gesamt 540 € 990 € 1.050 € Summe im Depot 2.340 € 2.190 € 1.350 € Förderquote 30 % 83 % 350 %

Der Vergleich zeigt: Die absolute Summe im Depot ist bei Tim am höchsten; er kann also über die Laufzeit am meisten Vermögen aufbauen. Aber die Förderquote ist bei Sascha und Katrin deutlich attraktiver. Sascha zahlt nur 25 Euro im Monat ein und bekommt durch die Kinderzulage für drei Kinder über 1.000 Euro Förderung – mehr als das Dreifache seines Eigenbeitrags.

Die steuerliche Förderung: So funktioniert die Günstigerprüfung

Neben den Zulagen gibt es einen zweiten Förderweg: den Sonderausgabenabzug über die Steuererklärung. Das Finanzamt führt automatisch eine Günstigerprüfung durch. Du musst dich um nichts kümmern.

So funktioniert das:

Du gibst in deiner Steuererklärung an, wie viel du eingezahlt hast (Eigenbeitrag plus erhaltene Zulagen). Das Finanzamt berechnet, wie viel Steuerersparnis dir durch den Sonderausgabenabzug zusteht, und vergleicht diesen Wert mit deinen Zulagen.

Ist die Steuerersparnis höher als die Zulagen, bekommst du die Differenz zusätzlich. Diese fließt allerdings nicht ins Depot, sondern als normale Steuererstattung.

Sind die Zulagen höher, bleibt es bei den Zulagen. Du bekommst nichts extra über die Steuer.

Rechenbeispiel Tim: Tim zahlt 1.800 Euro ein und bekommt 540 Euro Zulage. In der Steuererklärung gibt er 2.340 Euro als Sonderausgaben an. Bei einem Grenzsteuersatz von 33 Prozent ergibt sich eine theoretische Steuerersparnis von rund 770 Euro. Da 770 Euro mehr sind als 540 Euro Zulage, erhält Tim zusätzlich die Differenz von 230 Euro als Steuererstattung. Seine Gesamtförderung beträgt damit 770 Euro (540 Euro Zulage + 230 Euro Steuererstattung).

💡 Gut zu wissen Faustregel: Bei einem Bruttoeinkommen ab etwa 35.000 Euro ohne Kinder lohnt sich die steuerliche Förderung zusätzlich zu den Zulagen. Je höher dein Grenzsteuersatz, desto größer der zusätzliche Steuervorteil.

Drei Sonderförderungen, die viele übersehen

Neben Grundzulage und Kinderzulage sieht das Gesetz drei weitere Förderungen vor, die das Altersvorsorgedepot für bestimmte Gruppen besonders attraktiv machen:



Sonderförderung Wer profitiert Betrag Details Berufseinsteiger-Bonus Unter 25 Jahre bei Vertragsabschluss Einmalig 200 € Wird direkt ins Depot eingezahlt. Eine einfache Starthilfe, die sich über Jahrzehnte durch den Zinseszinseffekt vervielfacht. Geringverdiener-Bonus Bruttoeinkommen unter 26.250 € 175 € jährlich Voraussetzung: mindestens 120 € Eigenbeitrag pro Jahr. Kommt zusätzlich zur regulären Grundzulage. Frühstart-Rente Kinder ab 6 Jahren 10 € monatlich (120 €/Jahr) Der Staat zahlt bis zur Volljährigkeit in ein eigenes Depot. Eltern und Großeltern können aufstocken. Ab 18 Übergang ins eigene Altersvorsorgedepot. Start 2026 für Jahrgang 2020, ab 2029 weitere Jahrgänge.

Frühstart-Rente: Altersvorsorge für Kinder ab 6 Jahren

Parallel zum Altersvorsorgedepot plant die Bundesregierung die Frühstart-Rente – eine staatlich finanzierte Altersvorsorge für Kinder und Jugendliche. Der Staat zahlt für jedes Kind ab dem sechsten Lebensjahr 10 Euro monatlich (120 Euro pro Jahr) in ein individuelles Altersvorsorgedepot ein. Die Förderung läuft bis zum 18. Geburtstag und ist komplett unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Wie die Frühstart-Rente eingeführt wird

Die Einführung erfolgt jahrgangsweise. Den Anfang machen 2026 die Kinder des Geburtsjahrgangs 2020 – also die Kinder, die in diesem Jahr sechs werden. Die Auszahlung soll rückwirkend zum 1. Januar 2026 erfolgen. In jedem Folgejahr kommt der nächste Jahrgang hinzu: 2027 die 2021 Geborenen, 2028 die 2022 Geborenen. Ab 2029 sollen zusätzlich ältere Jahrgänge nachträglich aufgenommen werden, bis perspektivisch alle Kinder zwischen 6 und 18 Jahren einbezogen sind.

So funktioniert das Depot für Kinder

Eltern oder Erziehungsberechtigte eröffnen ein förderfähiges Altersvorsorgedepot bei einem Anbieter ihrer Wahl. Das Geld wird in breit gestreute Kapitalmarktprodukte wie ETFs oder Fonds investiert – zu den gleichen Konditionen wie beim Altersvorsorgedepot für Erwachsene. Zusätzlich können Eltern, Großeltern oder andere Dritte eigene Beiträge einzahlen und das Depot aufstocken.

Für Kinder, deren Eltern kein eigenes Depot eröffnen, gibt es eine Auffanglösung über die Bundesbank. Die staatlichen Beiträge werden dort automatisch angelegt. Individuelle Anlagepräferenzen oder Zuzahlungen sind in dieser Variante nicht möglich. Eltern können aber jederzeit nachträglich ein eigenes Depot eröffnen – das bis dahin bei der Bundesbank angelegte Guthaben wird dann inklusive Anlageerfolg übertragen.

Was mit dem Depot nach dem 18. Geburtstag passiert

Mit der Volljährigkeit endet die staatliche Förderung. Das Depot bleibt aber bestehen und kann durch eigene Einzahlungen weiter bespart werden – als reguläres Altersvorsorgedepot mit allen Zulagen und Steuervorteilen. Ein Anbieterwechsel ist möglich. Eine vorzeitige Auszahlung vor Renteneintritt ist nicht vorgesehen.

Was aus 10 Euro monatlich werden kann

Auf den ersten Blick wirken 10 Euro monatlich wenig. Aber der Zinseszinseffekt hat zwölf Jahre Zeit, bevor das Kind 18 wird – und danach arbeitet das Geld weitere Jahrzehnte bis zur Rente.

Zeitpunkt Summe der staatlichen Einzahlungen Depotwert bei 6 % Rendite Mit 18 (nach 12 Jahren Förderung) 1.440 € ca. 2.100 € Mit 30 (ohne weitere Einzahlung) 1.440 € ca. 4.200 € Mit 45 (ohne weitere Einzahlung) 1.440 € ca. 10.100 € Mit 67 (Renteneintritt) 1.440 € ca. 28.800 €

Aus 1.440 Euro staatlicher Förderung werden bei 6 Prozent durchschnittlicher Rendite bis zum Renteneintritt mit 67 rund 28.800 Euro – ohne einen einzigen Euro Eigenbeitrag. Stocken die Eltern mit weiteren 10 Euro monatlich auf, verdoppeln sich die Beträge entsprechend.

💡 Gut zu wissen Wichtig: Die Frühstart-Rente wird in einem eigenen Gesetz geregelt, das im Laufe des Jahres 2026 verabschiedet werden soll. Die Details können sich noch ändern. Der hier beschriebene Stand basiert auf den Eckpunkten des Bundeskabinetts vom 17. Dezember 2025 und dem BMF-FAQ.

In was kannst du im Altersvorsorgedepot investieren?

Das Altersvorsorgedepot arbeitet mit einer Positivliste: Eine gesetzliche Vorgabe definiert, welche Wertpapiere zulässig sind. Alles andere ist automatisch ausgeschlossen. So sollen Anleger vor hochspekulativen Investments geschützt werden, ohne die Renditemöglichkeiten unnötig einzuschränken.

Zugelassene und ausgeschlossene Wertpapiere

✓ Zugelassen ✕ Nicht zugelassen ETFs und Investmentfonds (Risikoklasse 1–5 nach SRRI) Einzelaktien Anleihen von EU-Staaten Kryptowährungen und Krypto-ETFs Anleihen deutscher Bundesländer und Gemeinden Hebelprodukte (CFDs, Optionsscheine, Zertifikate) Geldmarktfonds Fonds der Risikoklassen 6 und 7

In Risikoklasse 4 und 5 des SRRI fallen die meisten weltweit anlegenden Aktien-ETFs, zum Beispiel solche auf den MSCI World, den MSCI All Countries World oder den FTSE All-World. Du kannst also eine breit gestreute Aktienanlage mit bis zu 100 Prozent Aktienquote im Altersvorsorgedepot umsetzen.

Was ist das Standarddepot?

Jeder Anbieter muss verpflichtend ein Standardprodukt für Einsteiger anbieten. Es besteht aus zwei vorausgewählten Fonds: einem risikoarmen (Risikoklasse 1–2) und einem chancenorientierteren (Risikoklasse 3–5). Die Aufteilung nimmt zunächst der Anbieter vor, du kannst sie aber anpassen.

Die Effektivkosten des Standardprodukts sind auf maximal 1 Prozent pro Jahr gedeckelt. Im Vergleich zu teuren Riester-Versicherungen ist das eine deutliche Verbesserung. Zusätzlich wird ein öffentlicher Träger ein eigenes Standarddepot anbieten – transparent, kostengünstig und als Einstieg für Menschen gedacht, die bisher nicht am Kapitalmarkt aktiv waren. Im Vergleich zu einem selbst zusammengestellten ETF-Depot mit Kosten von 0,2 bis 0,4 Prozent ist aber auch 1 Prozent noch deutlich teurer. Wer sich auch nur grundlegend mit ETFs beschäftigt, sollte das Depot lieber selbst bestücken.

Steuerfreie Umschichtungen und Rebalancing

Ein großer Vorteil gegenüber dem normalen Depot: Du kannst innerhalb des Altersvorsorgedepots beliebig oft und steuerfrei zwischen verschiedenen Fonds wechseln. Wenn du etwa in den letzten Jahren vor dem Ruhestand Teile deines Guthabens von Aktien-ETFs in einen Geldmarktfonds umschichten willst, fallen dafür keine Steuern auf Kursgewinne an. Auch regelmäßiges Rebalancing ist steuerfrei möglich.

In einem normalen Depot würdest du bei jedem Verkauf mit Gewinn Abgeltungssteuer zahlen. Dieser Vorteil summiert sich über die Jahre.

Wie viel kannst du maximal einzahlen?

Die staatliche Förderung gibt es nur auf Einzahlungen bis 1.800 Euro pro Jahr. Aber du kannst deutlich mehr in dein Altersvorsorgedepot investieren: Der Maximalbetrag pro Vertrag liegt bei 6.840 Euro pro Jahr.

Warum kann sich das lohnen, obwohl es auf die zusätzlichen 5.040 Euro keine Zulage gibt? Weil auch diese Einzahlungen von der Steuerfreiheit auf die Vorabpauschale profitieren. In einem normalen ETF-Depot musst du jedes Jahr eine pauschale Steuer auf die rechnerischen Erträge deiner Fonds zahlen (die sogenannte Vorabpauschale). Im Altersvorsorgedepot entfällt das komplett, auch für den ungeförderten Teil.

Zwei Verträge möglich: Laut Gesetzentwurf darfst du bis zu zwei Altersvorsorgedepots gleichzeitig führen. In jeden könntest du 6.840 Euro einzahlen, insgesamt also 13.680 Euro pro Jahr. Die Förderung gibt es aber nur einmal auf die ersten 1.800 Euro.

Altersvorsorgedepot vs. Riester-Rente: Die wichtigsten Unterschiede

Das Altersvorsorgedepot korrigiert die zentralen Konstruktionsfehler der Riester-Rente. Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede auf einen Blick:

Merkmal Riester-Rente Altersvorsorgedepot Beitragsgarantie 100 % verpflichtend Keine (optional 80 oder 100 %) Typische Kosten 2–3 % pro Jahr 0,1–1,0 % pro Jahr Aktienquote Meist unter 30 % Bis zu 100 % (über ETFs) Grundzulage Fest 175 € Bis zu 540 € (50 Cent/€) Kinderzulage voll ab 60 €/Jahr 25 €/Monat Selbstständige Ausgeschlossen Förderberechtigt Steuern Ansparphase Abhängig vom Produkt Komplett steuerfrei Umschichtungen Meist eingeschränkt, ggf. steuerpflichtig Beliebig oft, steuerfrei Auszahlung Mind. 70 % müssen verrentet werden Frei wählbar (Auszahlplan oder Rente) Anbieterwechsel Möglich, oft mit hohen Kosten Nach 5 Jahren kostenfrei

Der Verzicht auf die Beitragsgarantie ist der Schlüssel: Er ermöglicht eine volle Aktienquote und damit historisch deutlich höhere Renditen. Die höhere Förderung, steuerfreie Umschichtungen und die flexible Auszahlung machen das neue System für die meisten Sparer deutlich attraktiver.

Riester-Rente umwandeln: So überträgst du dein Guthaben ins Altersvorsorgedepot

A 2027 kannst du deinen bestehenden Riester-Vertrag umwandeln uns ins neue System überführen. Dabei hast du zwei Wege: Du kannst dein Guthaben zu einem neuen Anbieter übertragen – etwa von einer teuren Rentenversicherung zu einem günstigen Neobroker. Oder du kannst deinen Vertrag beim gleichen Anbieter in die neue Fördersystematik umwandeln, sofern dieser ein Altersvorsorgedepot anbietet.



⚠️ Wichtig Riester-Verträge niemals kündigen. Bei einer Kündigung musst du sämtliche Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen. Lege den Vertrag stattdessen still oder wechsle ins neue System.

In beiden Fällen gilt: Alle bisher erhaltenen Zulagen und Steuervorteile bleiben vollständig erhalten. Nichts wird zurückgefordert. Der Wechsel ist ab dem sechsten Vertragsjahr kostenfrei, davor darf der alte Anbieter maximal 150 Euro verlangen. Eine Zustimmung des bisherigen Anbieters ist nicht erforderlich – ein formloses Schreiben genügt.

Nach der Umwandlung greift sofort die neue Fördersystematik: 50 Cent pro Euro statt feste 175 Euro, steuerfreie Ansparphase und volle Aktienquote. Die Kosten sinken typischerweise von 1,5 bis 2,5 Prozent auf 0,1 bis 0,2 Prozent – bei 25.000 Euro Guthaben und 20 Jahren Restlaufzeit spart das rund 15.000 Euro an Gebühren.

Der Wechsel erfolgt nicht automatisch. Du musst ihn aktiv anstoßen.

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Altersvorsorgedepot oder normales ETF-Depot?

Die kurze Antwort: am besten beides. Bespare das Altersvorsorgedepot bis zur Förderhöchstgrenze von 1.800 Euro pro Jahr und führe parallel ein normales ETF-Depot für weiteres Vermögen.

Denn obwohl das Altersvorsorgedepot klare Vorteile bietet (staatliche Zulagen, Steuerfreiheit in der Ansparphase, steuerfreies Rebalancing), hat es auch Einschränkungen: Du kommst erst ab 65 an das Geld (ohne die Förderung zu verlieren), die Wertpapierauswahl ist begrenzt und die Auszahlung im Alter wird voll besteuert.

Ein normales ETF-Depot bietet dafür maximale Flexibilität: freie Wertpapierauswahl, jederzeitiger Zugriff und bei einem Anlagehorizont über einem Jahr günstigere Besteuerung der Gewinne (Abgeltungssteuer mit Teilfreistellung statt voller persönlicher Steuersatz).

Die Kombination beider Modelle ist für die meisten Anleger der optimale Weg.

Altersvorsorgedepot – Vorteile und Nachteile im Überblick

Vorteile:

Bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr – der Staat legt 50 Cent auf jeden eingezahlten Euro drauf

Kapitalerträge und Umschichtungen bleiben in der Ansparphase komplett steuerfrei

Freie ETF-Auswahl ohne Versicherungsmantel, bis zu 100 Prozent Aktienquote (über ETFs) möglich

Volle Kinderzulage von 300 Euro pro Kind schon ab 25 Euro monatlichem Eigenbeitrag

Alle Selbstständigen erstmals förderberechtigt

Flexible Auszahlung im Alter: Auszahlplan, Leibrente oder Kombination frei wählbar

Nachteile:

Keine Beitragsgarantie – dein Depot kann zwischenzeitlich deutlich im Minus stehen

Vor 65 kommst du nur gegen Rückzahlung aller Förderungen an dein Geld

Kostendeckel von 1 Prozent für Standardprodukte ist deutlich teurer als ein selbst gewählter ETF (0,1–0,2 %)

Auszahlung im Ruhestand wird voll mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert – im normalen Depot gilt die günstigere Abgeltungssteuer mit Teilfreistellung

Wertpapierauswahl auf die gesetzliche Positivliste beschränkt – keine Einzelaktien, kein Krypto

Unter dem Strich überwiegen die Vorteile für die meisten Sparer mit langem Anlagehorizont. Entscheidend ist, die Förderung bis zur Höchstgrenze mitzunehmen und die ETF-Auswahl selbst in die Hand zu nehmen statt das teurere Standardprodukt zu nutzen.

So funktioniert die Auszahlung im Ruhestand

Zwischen deinem 65. und 70. Geburtstag wechselst du in die Auszahlphase. Beziehst du schon vorher eine gesetzliche Altersrente oder Beamtenpension, darfst du auch früher starten. Spätestens mit 70 muss die Auszahlung beginnen.

Du hast zwei Grundoptionen:

Option 1: Auszahlplan bis 85

Beim Auszahlplan wird dein Depotguthaben gleichmäßig auf die verbleibenden Monate bis zum 85. Geburtstag aufgeteilt. Erwirtschaftet der Anbieter in der Auszahlphase weiterhin Rendite, kann sich die monatliche Zahlung erhöhen.

Option 2: Lebenslange Leibrente

Bei der Leibrente rechnet der Anbieter dein Guthaben mit einem Rentenfaktor in eine monatliche Zahlung um, die bis zu deinem Tod läuft. Der Rentenfaktor gibt an, wie viel Euro du monatlich pro 10.000 Euro Guthaben bekommst. Da der Anbieter kalkuliert, als würdest du sehr alt werden, fällt die monatliche Zahlung niedriger aus als beim Auszahlplan.

Teilkapitalisierung: Bei beiden Varianten darfst du zu Beginn einmalig bis zu 30 Prozent deines Depotwerts auf einen Schlag entnehmen.

Rechenbeispiel: Wie viel bekommst du im Ruhestand?

Sven und Lena haben beide 300.000 Euro im Depot und entnehmen jeweils 30 Prozent (90.000 Euro) als Einmalzahlung. Die verbleibenden 210.000 Euro werden unterschiedlich ausgezahlt:



Person Auszahlmodell Monatlich (brutto) Zahlungsdauer Break-even vs. Auszahlplan Sven Auszahlplan bis 85 ca. 1.250 € 18 Jahre (67–85) — Lena (RF 35) Leibrente ca. 735 € lebenslang 97 Jahre Lena (RF 30) Leibrente ca. 630 € lebenslang 94 Jahre Lena (RF 25) Leibrente ca. 525 € lebenslang 95 Jahre

Annahmen: Eintritt in Auszahlphase mit 67, Depotguthaben 300.000 Euro, 30 % Teilkapitalisierung, 3 % Rendite p.a. in der Auszahlphase beim Auszahlplan. Ohne Berücksichtigung von Inflation und Steuern.

Sven bekommt monatlich fast doppelt so viel wie Lena. Dafür enden seine Zahlungen mit 85. Lena müsste je nach Rentenfaktor 94 bis 97 Jahre alt werden, damit ihre kumulierten Auszahlungen Svens übersteigen. Welche Variante besser ist, hängt von der Lebenserwartung, dem Rentenfaktor und den persönlichen Sicherheitsbedürfnissen ab.

Optional kann bei der Leibrente eine Rentengarantiezeit von 10 oder 20 Jahren vereinbart werden: Die Rente fällt dann etwas niedriger aus, wird aber auch nach dem Tod an Hinterbliebene weitergezahlt.

Abfindung bei geringem Guthaben (Kleinbetragsrente)

Liegt deine berechnete monatliche Rente unter 1,5 Prozent der Bezugsgröße in der Sozialversicherung (2026: unter ca. 59 Euro), kannst du dir dein gesamtes Guthaben als Einmalzahlung auszahlen lassen. Als Faustregel: Bei einem Rentenfaktor von 30 greift diese Regelung bei einem Guthaben von maximal rund 20.000 Euro.

Altersvorsorgedepot steuerliche Behandlung

Das Altersvorsorgedepot wird in der Anspar- und Auszahlphase unterschiedlich besteuert. Das Prinzip: Jetzt steuerfrei einzahlen und investieren, später im Ruhestand versteuern – wenn der persönliche Steuersatz in der Regel deutlich niedriger liegt.

In der Ansparphase

Kapitalerträge wie Dividenden und Kursgewinne bleiben komplett steuerfrei – keine Abgeltungssteuer, keine Vorabpauschale.

Umschichtungen zwischen Fonds lösen keine Steuern aus, egal wie oft und mit wie viel Gewinn.

Einzahlungen bis 1.800 Euro (Eigenbeitrag plus Zulagen) können als Sonderausgaben in der Steuererklärung geltend gemacht werden.

Das Finanzamt prüft automatisch per Günstigerprüfung, ob die Zulagen oder die Steuerersparnis vorteilhafter sind – du bekommst immer den höheren Betrag.

In der Auszahlphase

Geförderter Teil (bis 1.800 Euro/Jahr): Monatliche Auszahlungen werden mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert, vergleichbar mit der gesetzlichen Rente. Da du im Ruhestand typischerweise weniger verdienst, fällt der Steuersatz in der Regel niedriger aus als im Erwerbsleben.

Ungeförderter Teil (1.801–6.840 Euro/Jahr): Hier kommt es auf die Auszahlform an:

Bei monatlicher Auszahlung gilt die Ertragsanteilsbesteuerung. Bei Auszahlungsbeginn mit 67 Jahren zahlst du nur 17 Prozent Steuern auf die Erträge. Dieser Satz bleibt für die gesamte Auszahldauer gleich.

gilt die Ertragsanteilsbesteuerung. Bei Auszahlungsbeginn mit 67 Jahren zahlst du nur 17 Prozent Steuern auf die Erträge. Dieser Satz bleibt für die gesamte Auszahldauer gleich. Bei Einmalauszahlung nach mindestens zwölf Jahren Vertragslaufzeit gilt das Halbeinkünfteverfahren: Du versteuerst nur die Hälfte der Gewinne mit deinem persönlichen Steuersatz. Bei kürzerer Laufzeit fällt stattdessen die reguläre Abgeltungssteuer von 25 Prozent plus Soli an.

Vorzeitige Entnahme vor 65: Alle erhaltenen Zulagen und Steuervorteile müssen zurückgezahlt werden. Die enthaltenen Erträge werden nachversteuert. Ausnahme: Entnahmen für wohnwirtschaftliche Zwecke wie Immobilienkauf, Hausbau oder energetische Sanierung sind nicht förderschädlich.

Vergleich mit dem normalen ETF-Depot

Im Altersvorsorgedepot ist die Ansparphase stärker begünstigt: keine Vorabpauschale, keine Steuern bei Umschichtungen – der Zinseszins arbeitet über Jahrzehnte ungebremst. Dafür ist die Besteuerung bei der Auszahlung mit dem vollen persönlichen Steuersatz höher als die Abgeltungssteuer mit Teilfreistellung im normalen Depot. Für die meisten Sparer überwiegt der Vorteil in der Ansparphase, weil das steuerfreie Wachstum über die Laufzeit mehr ausmacht als die höhere Besteuerung am Ende.

Riester-Vertrag behalten oder wechseln?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Die richtige Entscheidung hängt von deiner Lebenssituation ab.

Für wen sich der Wechsel zum Altersvorsorgedepot lohnt

Für die meisten Riester-Sparer, insbesondere Singles, Paare ohne Kinder und Gutverdiener, bietet das Altersvorsorgedepot klare Vorteile: niedrigere Kosten, höhere Renditechancen und eine flexiblere Auszahlung.

Wer beim alten Riester-System bleiben sollte

Durch die Koalitionseinigung ist der Personenkreis, für den das alte System günstiger bleibt, deutlich geschrumpft. Im neuen System wird die volle Kinderzulage von 300 Euro pro Kind bereits ab 25 Euro Eigenbeitrag im Monat erreicht. Das alte Riester-System bleibt nur noch für Geringverdiener mit mehreren Kindern vorteilhaft, die weniger als 25 Euro monatlich sparen können.

Das folgende Beispiel zeigt, wie sich die Einigung ausgewirkt hat:

Beispiel Lisa: Lisa verdient 20.000 Euro brutto im Jahr und hat zwei Kinder (geboren nach 2008).



Lisas Situation Altes Riester-System Neues Altersvorsorgedepot Eigenbeitrag 60 €/Jahr (Mindestbeitrag) 300 €/Jahr (25 €/Monat) Grundzulage 175 € 150 € Kinderzulage (2 Kinder) 600 € 600 € Geringverdiener-Bonus — 175 € Zulagen gesamt 775 € 925 € Summe im Vertrag 835 € 1.225 € Förderquote 1.292 % 308 %

⚠️ Wichtig Letzter Abschluss im alten System: Ab 2027 kannst du keinen neuen Riester-Vertrag mehr abschließen. Wenn du weniger als 25 Euro monatlich sparen kannst und mehrere Kinder hast, kann es sich lohnen, noch 2026 einen günstigen Riester-Fondssparplan abzuschließen, um dauerhaft die alten Förderkonditionen zu sichern.

Was ist mit Riester-Sparern kurz vor der Rente?

Kann Lisa 25 Euro im Monat aufbringen, fährt sie im neuen System besser – trotz höherem Eigenbeitrag landen durch den Geringverdiener-Bonus und die volle Kinderzulage insgesamt 1.225 Euro im Depot statt 835 Euro bei Riester. Nur wer wirklich weniger als 25 Euro monatlich sparen kann, profitiert weiterhin stärker von den festen Riester-Zulagen.

Wenn du kurz vor dem Übergang in die Auszahlphase stehst und es finanziell möglich ist, warte bis nach Inkrafttreten der Reform. Aktuell muss dein Riester-Anbieter einen Teil deines Guthabens in eine teure Rentenversicherung ab 85 umwandeln, was unnötige Kosten verursacht. Nach der Reform entfällt diese Pflicht: Dein Auszahlplan läuft einfach bis 85, ohne zusätzliche Versicherung.

Bist du bereits in der Auszahlphase, ist ein Wechsel ins neue System nicht mehr möglich.

Altersvorsorgedepot bei Versicherern: Vorsicht vor dem Versicherungsmantel

Auch Versicherungsunternehmen dürfen Altersvorsorgedepots anbieten. Aber Achtung: Es handelt sich dann nicht um echte Depots, sondern um fondsgebundene Rentenversicherungen, die nach den neuen Regeln gestaltet werden. Das bedeutet Abschlusskosten (Provisionen) und höhere laufende Verwaltungskosten.

Im Kern steckt dasselbe wie in einem echten Depot, allerdings mit deutlich höheren Kosten. Eine Beitragsgarantie gibt es bei keiner Variante, und auch die Besteuerung soll identisch sein. Ein Versicherungsmantel bringt beim Altersvorsorgedepot also keinen Mehrwert, nur höhere Kosten.

Welche Risiken hat das Altersvorsorgedepot?

Die wichtigsten Risiken solltest du kennen, bevor du investierst:

Kein Kapitalschutz: Anders als bei Riester gibt es standardmäßig keine Beitragsgarantie. Dein Depot kann zwischenzeitlich auch deutlich im Minus sein. Bei einem Anlagehorizont von 15 Jahren oder mehr hat der MSCI World allerdings historisch noch nie Verluste verzeichnet.

Bindung bis 65: Du kommst vor dem Rentenalter nur gegen Rückzahlung aller Förderungen an dein Geld. Das Altersvorsorgedepot ist kein Notgroschen. Dafür brauchst du Rücklagen außerhalb des Depots.

Produktkosten: Nicht jeder Anbieter wird günstig sein. Achte auf die Effektivkosten: Der Unterschied zwischen 0,3 und 1,0 Prozent pro Jahr macht über 40 Jahre bei 1.800 Euro Einzahlung einen Unterschied von mehreren zehntausend Euro.

Politisches Risiko: Steuerregeln und Förderkonditionen können sich über Jahrzehnte ändern. Das gilt allerdings für jede Form der Altersvorsorge.

So eröffnest du ein Altersvorsorgedepot

Ab 2027 kannst du ein Altersvorsorgedepot bei verschiedenen Anbietern eröffnen. Der Prozess ähnelt der Eröffnung eines normalen Depots.

Altersvorsorgedepot Anbieter Vergleich

Banken, Neobroker, Fondsgesellschaften und Versicherungen dürfen Altersvorsorgedepots anbieten. Zusätzlich wird ein öffentlicher Träger ein eigenes Standarddepot bereitstellen. Eine unabhängige, digitale Vergleichsplattform soll ab 2027 zertifizierte Produkte transparent gegenüberstellen. Sobald die Angebote verfügbar sind, findest du bei uns einen Vergleich der besten Altersvorsorgedepots.

Diese Unterlagen brauchst du

Gültiger Personalausweis oder Reisepass

Steueridentifikationsnummer

Nachweis über Rentenversicherungspflicht (bei Angestellten: aktuelle Gehaltsabrechnung)

Für Kinderzulagen: Kindergeldnummer

Anbieterwechsel

Du kannst deinen Anbieter jederzeit wechseln. In den ersten fünf Jahren darf der alte Anbieter maximal 150 Euro Wechselgebühr verlangen. Ab dem sechsten Vertragsjahr ist der Wechsel kostenlos. Die Förderung bleibt vollständig erhalten.

Altersvorsorgedepot für Immobilien nutzen

Du kannst Guthaben aus dem Altersvorsorgedepot für wohnwirtschaftliche Zwecke entnehmen: Immobilienkauf, Hausbau, energetische Sanierung oder altersgerechten Umbau. In diesem Fall musst du keine Zulagen zurückzahlen, da die Entnahme nicht förderschädlich ist. Allerdings bieten nicht alle Anbieter diese Option an, prüfe das vor Vertragsabschluss.

Rentenlückenrechner: Wie viel musst du vorsorgen?

Bevor du dich für das Altersvorsorgedepot entscheidest, solltest du wissen, wie groß deine Rentenlücke tatsächlich ist. Unser Rechner hilft dir dabei:

Gewünschtes Einkommen & gesetzliche Rente Gewünschtes Netto im Ruhestand ? EUR/Monat Voraussichtliche gesetzliche Rente ? Schätzhelfer EUR/Monat Aktuelles Bruttoeinkommen ? EUR/Jahr Vorsorge & Planung Vorhandenes Vermögen ? EUR Jahre bis Rentenbeginn ? Jahre Angenommene Rendite ? % p.a. Zurücksetzen Rentenlücke berechnen Deine Rentenlücke Benötigtes Kapital ? Vorhandenes Kapital (hochgerechnet) ? Sparrate mit Altersvorsorgedepot ? Sparrate ohne Förderung ? 💡 Hinweis: Die Berechnung geht von einer 4%-Entnahmeregel aus (Kapital hält ca. 30+ Jahre). Die "Sparrate mit Förderung" geht von durchschnittlich 25% staatlicher Förderung aus. Die Sparrate wird als nachschüssige Zahlung (Monatsende) berechnet. 👋 Rentenlücke mit finanzen.net ZERO schließen Rechtlicher Hinweis: Dieser Rechner dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die berechneten Werte basieren auf vereinfachten Annahmen.

Was du schon jetzt tun kannst

Warte nicht auf 2027. Jedes Jahr zählt beim Vermögensaufbau, und der Zinseszinseffekt belohnt vor allem frühes Handeln. Du kannst bereits heute mit einem ETF-Sparplan in einem normalen Depot starten. So sammelst du erste Erfahrungen mit der Geldanlage, und das angesparte Vermögen kannst du ab 2027 parallel zum Altersvorsorgedepot weiterlaufen lassen.

Fazit: Lohnt sich das Altersvorsorgedepot?

Das Altersvorsorgedepot ist für die meisten Anleger mit langem Anlagehorizont die attraktivste Form der staatlich geförderten Altersvorsorge, die es in Deutschland je gab. Die Kombination aus Kapitalmarktrenditen, steuerfreier Ansparphase und den nach der Koalitionseinigung nochmals erhöhten staatlichen Zulagen bietet ein Renditepotenzial, das Riester nie hatte.

Der Personenkreis, für den das alte Riester-System günstiger bleibt, ist durch die verbesserte Kinderzulage ab 25 Euro monatlich auf wenige Konstellationen geschrumpft. Und wer kurz vor der Rente steht, sollte das höhere Kapitalmarktrisiko gegen die potenziell höhere Rendite abwägen.

Für alle anderen gilt: Je früher du anfängst, desto stärker arbeitet der Zinseszinseffekt für dich. Ob mit Altersvorsorgedepot oder normalem ETF-Depot: Der wichtigste Schritt ist der erste.

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Häufige Fragen zum Altersvorsorgedepot

Wann startet das Altersvorsorgedepot?

Das Altersvorsorgedepot startet zum 1. Januar 2027. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben sich im März 2026 auf die letzten Details geeinigt, der Bundestag stimmt am 26. März 2026 ab.

Kann ich zwei Altersvorsorgedepots gleichzeitig haben?

Ja, laut Gesetzentwurf sind bis zu zwei Verträge möglich. In jeden kannst du maximal 6.840 Euro pro Jahr einzahlen. Die Förderung gibt es aber nur einmal, auf insgesamt maximal 1.800 Euro Eigenbeitrag.

Was passiert, wenn ich vor 65 an mein Geld will?

Du kannst jederzeit Geld entnehmen, musst dann aber alle erhaltenen Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen (förderschädliche Verwendung). Die Gewinne, die aus der Anlage der Zulagen entstanden sind, darfst du behalten.

Ist das Geld im Altersvorsorgedepot vererbbar?

Ja. Übertragen die Erben das Guthaben in einen eigenen geförderten Altersvorsorgevertrag, bleibt die Förderung erhalten. Lassen sie sich das Geld auszahlen, werden Zulagen und Steuervorteile zurückgefordert.

Kann ich das Altersvorsorgedepot für eine Immobilie nutzen?

Ja, Entnahmen für Immobilienkauf, Hausbau, energetische Sanierung oder altersgerechten Umbau sind möglich und nicht förderschädlich. Nicht alle Anbieter müssen diese Option anbieten.

Kann ich in Kryptowährungen investieren?

Nein. Weder direkte Krypto-Investments noch Krypto-ETFs sind nach aktuellem Stand im Altersvorsorgedepot zugelassen.

Was ist die Frühstart-Rente?

Ein staatlich finanziertes Depot für Kinder ab sechs Jahren. Der Staat zahlt monatlich 10 Euro ein (120 Euro/Jahr). Mit 18 kann das Guthaben ins eigene Altersvorsorgedepot übertragen werden. Die Zahlungen sollen rückwirkend zum 1. Januar 2026 für Kinder des Jahrgangs 2020 beginnen. Ein öffentlicher Träger stellt dafür ein Standarddepot bereit.

Gibt es einen Mindestbeitrag?

Der förderfähige Mindestbeitrag liegt bei 120 Euro pro Jahr (10 Euro monatlich). Einzahlungen darunter sind möglich, lösen aber keine Förderung aus.

Wie flexibel sind die Einzahlungen?

Sehr flexibel. Du kannst die Beitragshöhe jederzeit anpassen, erhöhen, reduzieren oder vorübergehend aussetzen. Eine feste monatliche Sparrate ist nicht vorgeschrieben.

Kann ich den Anbieter wechseln?

Ja, jederzeit. In den ersten fünf Vertragsjahren kann der alte Anbieter maximal 150 Euro verlangen. Danach ist der Wechsel kostenfrei. Die Förderung bleibt beim Wechsel vollständig erhalten.

Soll ich meinen Riester-Vertrag kündigen?

Nein, auf keinen Fall. Bei einer Kündigung verlierst du alle Zulagen und Steuervorteile. Besser: den Vertrag stilllegen (keine weiteren Einzahlungen) oder ins neue System wechseln. Bestehende Verträge haben Bestandsschutz.

Was ist der Geringverdiener-Bonus?

Wer unter 26.250 Euro brutto im Jahr verdient und mindestens 120 Euro in sein Altersvorsorgedepot einzahlt, bekommt zusätzlich 175 Euro jährlich vom Staat. Dieser Bonus kommt zur regulären Grundzulage hinzu.

Können Selbstständige das Altersvorsorgedepot nutzen?

Ja. Seit der Koalitionseinigung im März 2026 sind alle Selbstständigen förderberechtigt – auch Freelancer, Unternehmer und Freiberufler ohne Rentenversicherungspflicht. Im ersten Entwurf waren sie noch ausgeschlossen.

Lohnt sich der Versicherungsmantel beim Altersvorsorgedepot?

In der Regel nicht. Versicherer verpacken die Fonds in fondsgebundene Rentenversicherungen mit höheren Kosten (Abschluss- und Verwaltungskosten). Da es beim Altersvorsorgedepot keine Beitragsgarantie gibt und die Besteuerung identisch ist, bringt der Versicherungsmantel keinen Mehrwert.